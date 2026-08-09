Beşiktaş'a Gineli santrfor: Mohamed Saliou Bangoura
Transfer çalışmalarını sürdüren ve santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Cezayir temsilcisi MC Alger'de forma giyen Mohamed Saliou Bangoura için teklif yaptığı iddia edildi.
Giriş: 09 Ağustos 2026 - 11:49 Güncelleme:
Yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı...
Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, Cezayir temsilcisi MC Alger forması giyen Mohamed Saliou Bangoura için teklif yaptığı belirtildi.
TALEP EDİLEN RAKAM 5 MİLYON EURO
Africa Foot'un haberine göre; Beşiktaş bu transferi hızla bitirmek isterken, Cezayir ekibi ise 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.
Geçtiğimiz sezon 22 maça çıkan 22 yaşındaki Gineli forvet, 11 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.201 dakika sahada kaldı.
Güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olarak görülen genç santrforun takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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