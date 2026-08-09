Beşiktaş'a Gineli santrfor: Mohamed Saliou Bangoura

Yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı...

Forvet bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, Cezayir temsilcisi MC Alger forması giyen Mohamed Saliou Bangoura için teklif yaptığı belirtildi.

TALEP EDİLEN RAKAM 5 MİLYON EURO

Africa Foot'un haberine göre; Beşiktaş bu transferi hızla bitirmek isterken, Cezayir ekibi ise 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli belirledi.

Geçtiğimiz sezon 22 maça çıkan 22 yaşındaki Gineli forvet, 11 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.201 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 1.2 milyon Euro olarak görülen genç santrforun takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.