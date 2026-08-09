Aleyna Tilki'den takipçilerine sert tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!

"KENDİ İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZLE YÜZLEŞİN"

Hayranlarının tutumunu eleştiren ünlü isim, "Ben samimi olduğumda, isteklerinize cevap verdiğimde beni arşa çıkartırken, en ufak bir eleştirimde içinizdeki tüm nefreti bana yöneltiyorsunuz ve her şeyi unutabiliyorsunuz. Kendi iki yüzlülüğünüzle yüzleşin ve lütfen benim kitlem olmayın. Asıl ben sizi istemiyorum" dedi.