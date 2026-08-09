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        Haberler Magazin Aleyna Tilki'den takipçilerine sert tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!

        Aleyna Tilki'den takipçilerine sert tepki: Asıl ben sizi istemiyorum!

        Yeni şarkı taleplerine ve gelen eleştirilere öfkelenen Aleyna Tilki, sosyal medyada hayranlarıyla tartıştı. Takipçilerine sert çıkan şarkıcı, "Size bu yıl benden şarkı yok" diyerek tepki gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 13:04 Güncelleme:
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        Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bu kez kendisini yeni şarkı çıkarmadığı gerekçesiyle eleştiren hayranlarıyla karşı karşıya geldi. X hesabından art arda paylaşımlar yapan Tilki, "Hani şarkı?" yorumlarına sert yanıt vererek takipçilerine tepki gösterdi.

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        Kullanıcıların eleştirilerine karşı kendisini tutamayan şarkıcı, "Ben yoruldum yazıyorum siz şarkı nerede yazıyorsunuz? Ben size sevmeyi böyle mi öğrettim?" ifadelerini kullandı. Eleştirilerin devam etmesi üzerine açıklamalarını sürdüren Tilki, geçmişte hit olan şarkılarından bir TL bile kazanmadığını ve çocuk yaşta haklarının başkalarına verildiğini belirtti.

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        "KENDİ İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜZLE YÜZLEŞİN"

        Hayranlarının tutumunu eleştiren ünlü isim, "Ben samimi olduğumda, isteklerinize cevap verdiğimde beni arşa çıkartırken, en ufak bir eleştirimde içinizdeki tüm nefreti bana yöneltiyorsunuz ve her şeyi unutabiliyorsunuz. Kendi iki yüzlülüğünüzle yüzleşin ve lütfen benim kitlem olmayın. Asıl ben sizi istemiyorum" dedi.

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        "SİZE BU YIL BENDEN ŞARKI YOK"

        Bu yıl yeni bir çalışma yayınlamayacağını duyuran Tilki, hayranlarına geçmiş işlerini işaret ederek "Size bu yıl benden şarkı yok. Size ödev veriyorum. Seneye benden şarkı çıkarana kadar gidin bu yıla kadar yaptıklarımı bir sindirin ilk önce" açıklamasında bulundu.

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        "ARTIK SADECE AKILLILAR BENİM ŞAKALARIMI ANLAYACAK"

        Samimi tavrının yanlış anlaşıldığını savunan şarkıcı, imaj değişikliğine gideceğini belirterek "Egolu bir imaj çizdiğimde benim adıma daha iyiydi. En azından özel hayatımda gerçek personamı ve samimi yanımı koruyabiliyordum. Size fazla bile samimi konuştum" dedi. Bundan sonra daha sarkastik bir karaktere bürüneceğini ekleyen Tilki, "Artık sadece çok akıllılar benim şakalarımı anlayacak" ifadelerini kullandı.

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        "HİÇBİRİNİ İSTEMİYORUM"

        Tartışmayı son paylaşımıyla noktalayan Aleyna Tilki, kendisini eleştirenlere "Çık X hesabımdan, zaten hiç olmamıştın yanımda bunu da anla. Benim hakkımda ne beni arşa çıkar ne de göm. Hiçbirini istemiyorum" sözleriyle seslendi.

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