Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da korku dolu anlar! Görme engelli kişi metro raylarına düştü!

        İstanbul'da korku dolu anlar! Görme engelli kişi metro raylarına düştü!

        İstanbul Şişli'de korku dolu saniyeler yaşandı. Olayda, görme engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Enes G., kız arkadaşıyla buluşmak için gittiği metro istasyonunda dengesini kaybederek raylara düştü. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., ekipler tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 10:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!

        Şişli'de doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G. (25), kız arkadaşıyla buluşmak için gittiği metro istasyonunda dengesini kaybederek raylara düştü. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre ayağından yaralanan Enes G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde elindeki valizle peronda bekleyen Enes G.nin metro yaklaştığında raylara düştüğü ve vatandaşlar kaçıştığı anlar görülüyor.

        Olay, 26 Temmuz Pazar günü saat 10.30 sıralarında Gayrettepe Mahallesi’ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G., kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul Havalimanı’ndan metro istasyonuna geldi. Metro perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G., raylara düştü.

        İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler normale dönerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Diğer yandan yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, elindeki valizle peronda bekleyen Enes G.nin metro yaklaştığında raylara düştüğü ve vatandaşların kaçtığı anlar görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348
        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Cansever hayatını kaybetti
        Cansever hayatını kaybetti
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek