İran'da 5 aylık sessizliği bozan 13 saniye: Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi

İran medyası cumartesi günü, babası Ali Hamaney’in İran savaşının başlangıcında öldürülmesinin ardından ülkenin yeni dini lideri olarak göreve gelen Mücteba Hamaney’e ait olduğu belirtilen görüntüleri yayımladı. İran basını, kaydı Hamaney’in göreve gelmesinden bu yana yayımlanan “ilk video” olarak kamuoyuna duyurdu.

Yaklaşık beş aydır kamuoyu önünde görünmeyen Hamaney’in uzun süren yokluğu, İran içerisinde ve dışında sağlık durumu ile bulunduğu yere ilişkin çok sayıda iddia ve spekülasyonun ortaya çıkmasına neden olmuştu.

İran’ın Mehr Haber Ajansı görüntüyü “ilk kez yayımlanan yeni bir video” olarak tanımladı. İran’daki başka yayın organlarında da görüntü “Mücteba Hamaney’in yeni videosu” ifadeleriyle paylaşıldı.

REKLAM

Dini Ders Verirken Görüntülendi

Yaklaşık 13 saniye süren görüntülerde Mücteba Hamaney’in oturduğu, çevresinde ise öğrencilerinin bulunduğu görülüyor. Ortamın, Hamaney’in dini ilimler üzerine ders verdiği bir toplantı olduğu değerlendiriliyor.

Ancak görüntülerle ilgili en önemli soru işaretlerinden biri kayıt tarihi. Mehr Haber Ajansı videoyu “yeni” olarak nitelendirmesine rağmen görüntünün hangi tarihte kaydedildiğini açıklamadı.

Videonun çekildiği yer konusunda da herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Kaydın hangi şartlarda gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntılar da İran medyasında yer almadı.

Görüntülerde videonun güncelliğinin bağımsız şekilde doğrulanmasını sağlayabilecek herhangi bir tarih, saat veya başka bir zaman göstergesi de bulunmuyor.

Dikkat çeken yaklaşık 13 saniyelik görüntülerde Hamaney öğrencilerinin arasında oturuyor ancak kaydın yakın zamanda çekildiğini kanıtlayabilecek herhangi bir zamansal işaret yer almıyor.

REKLAM

Yüzünde Yaralanma İzi Görülmüyor

Görüntülerin dikkat çeken bir başka ayrıntısı ise Mücteba Hamaney’in yüzünde görünür bir yaralanma izine rastlanmaması oldu.

Hamaney’in dini lider seçildiği döneme yakın tarihlerde yayımlanan haberlerde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik bombardıman harekâtının ilk gününde ayağının kırıldığı ve yüzünden de hafif şekilde yaralandığı ileri sürülmüştü.

Son yayımlanan görüntülerde ise Hamaney’in yüzünde söz konusu yaralanmayı doğrulayabilecek belirgin bir iz görülmüyor.

Hamaney’in savaş sırasında yaralandığı iddiaları yalnızca medya haberleriyle de sınırlı kalmadı. İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmed Hatemi, yaklaşık iki ay önce yaptığı açıklamayla Mücteba Hamaney’in savaşın ilk gününde bacağından ciddi şekilde yaralandığını doğrulamıştı.

“Bacağının Kesilmesi İhtimali Vardı”

Hatemi, Sircan kentinin idari konsey üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin dikkat çekici bilgiler vermişti.

REKLAM

Hatemi’ye göre Hamaney, ABD ve İsrail saldırılarının ilk gününde bacağından ağır şekilde yaralandı.

Yaralanmanın ciddiyeti nedeniyle bir aşamada Hamaney’in bacağının kesilmesi ihtimali dahi gündeme geldi. Ancak İranlı yetkilinin açıklamasına göre sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda bacak kurtarıldı.

Hatemi daha sonra Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti.

İran basınında da Hatemi’nin açıklamaları, Mücteba Hamaney’in “savaşın ilk gününde bacağından ağır şekilde yaralandığı, uzvun kesilme ihtimalinin gündeme geldiği ancak doktorların müdahalesiyle bunun önlendiği” ifadeleriyle yer aldı.

Aylarca Hiç Görülmedi

Mücteba Hamaney’in durumu hakkındaki tartışmaların büyümesindeki temel nedenlerden biri, yeni dini liderin aylar boyunca hiçbir şekilde kamuoyu karşısına çıkmaması oldu.

Savaşın başlangıcından itibaren Hamaney’in kamuoyundaki varlığı büyük ölçüde yazılı açıklamalarla sınırlı kaldı.

REKLAM

Hamaney adına yayımlanan mesaj ve açıklamalar İran devlet televizyonunda spikerler tarafından okundu. Ancak dini liderin doğrudan kamuoyu karşısına çıktığı görüntüler veya güncelliği doğrulanabilen ses kayıtları yayımlanmadı.

Özellikle babası Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmaması, Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin tartışmaların daha da büyümesine yol açtı.

Yeni dini liderin babasının cenazesinin yanı sıra İran açısından önem taşıyan bir dizi büyük resmî etkinlikte de kamuoyu önünde görülmemesi dikkat çekti.

Sağlık Durumu Tartışmaları Büyüdü

Hamaney’in uzun süre görünmemesi üzerine sağlık durumunun sanılandan daha ağır olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Daha önce yayımlanan bazı haberlerde, saldırılarda Hamaney’in yüzü ve bacaklarından ciddi şekilde yaralandığı öne sürüldü.

REKLAM

Reuters’ın İranlı kaynaklara dayandırdığı daha önceki haberlerde de Hamaney’in kamuoyu önünde görünmemesinin savaş sırasında aldığı yaralar ve güvenlik kaygılarıyla bağlantılı olduğu belirtilmişti.

Kaynaklara göre Hamaney’in uzun süre kamuoyu önüne çıkmaması zaman içerisinde İran yönetimi açısından siyasi ve yönetimsel bir probleme dönüşmeye başladı.

Hamaney’in İran devlet yapısının en kritik makamında bulunmasına rağmen görüntülü veya sesli biçimde kamuoyunun karşısına çıkmaması, liderliğin fiilen nasıl yürütüldüğüne ilişkin soruları da beraberinde getirdi.

Hüseyin Taib İddiası

Mücteba Hamaney’in uzun süren yokluğu sırasında eski Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hüseyin Taib’in rolü de İran siyasetinde tartışma konusu oldu.

Taib’in, kamuoyu önünde görünmeyen Mücteba Hamaney ile İran’ın üst düzey siyasi, güvenlik ve devlet yetkilileri arasındaki bağlantının sağlanmasında önemli rol oynadığı öne sürüldü.

REKLAM

Hamaney’in doğrudan temaslarının sınırlı olduğu dönemde devlet yönetiminin en üst kademesiyle iletişiminde Taib’in bir çeşit “bağlantı noktası” olarak görev yaptığı yönündeki iddialar İran’a ilişkin haberlerde gündeme geldi.

13 Saniyelik Video Soruları Yanıtlamadı

İran medyasının şimdi yayımladığı yaklaşık 13 saniyelik görüntü bu nedenle yalnızca Hamaney’in sağlık durumuyla ilgili değil, İran’daki yönetim mekanizmasının işleyişi açısından da önem taşıyor.

Ancak görüntülerin ne zaman ve nerede kaydedildiğinin açıklanmaması, videonun mevcut tartışmaları sona erdirmesini engelliyor.

Mehr Haber Ajansı görüntüyü “yeni video” olarak sunsa da kayıt tarihinin açıklanmaması, görüntülerin gerçekten savaş sonrasında ve Hamaney’in yaralanmasının ardından çekilip çekilmediğinin bağımsız olarak doğrulanmasını mümkün kılmıyor.

Videoda Hamaney’in görünür şekilde ciddi bir sağlık problemi yaşadığına ilişkin işaret bulunmaması da daha önce açıklanan ağır yaralanma bilgileriyle görüntünün çekim tarihi arasındaki ilişkiyi önemli hale getiriyor.

REKLAM

İran’da Dini Lider Devletin En Güçlü Makamı

Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin belirsizliğin İran açısından taşıdığı önem, dini liderlik makamının ülkenin siyasi sistemi içerisindeki konumundan kaynaklanıyor.

İran’da dini liderlik makamı yönetim sisteminin temel direklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Dini lider, ülkenin temel ve stratejik politikalarında son sözü söyleme yetkisine sahip bulunurken, siyasi, güvenlik ve askeri kurumların izleyeceği genel çizgilerin belirlenmesinde de belirleyici konumda bulunuyor.

Bu nedenle dini liderin aylar boyunca kamuoyu önünde görünmemesi yalnızca kişisel sağlık durumuna ilişkin bir mesele olmaktan çıkarak İran devlet yönetiminin işleyişi ve karar alma mekanizmasının merkezine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

İran Makamından “Resmî Kaynak” Uyarısı

Görüntülerin yayımlandığı dönemde İran dini liderlik makamının iletişimine ilişkin de dikkat çekici bir açıklama yapıldı. İran’da yayımlanan bilgilere göre dini liderlik ofisinin halkla ilişkiler birimi, Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney’e ilişkin mesaj, haber ve içeriklerin resmî yayımlanma merciinin dini liderin ofisi ile ona bağlı resmî yayın kanalları olduğunu bildirdi.

REKLAM

Bu açıklama, Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ve bulunduğu yere ilişkin söylentilerin yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Görüntü Geldi, Belirsizlik Sürüyor

Sonuç olarak İran medyasının “Mücteba Hamaney’in ilk yeni videosu” olarak yayımladığı görüntüler, yaklaşık beş aylık sessizliğin ardından dini lideri yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

Ancak yalnızca 13 saniye süren videonun nerede ve ne zaman çekildiğinin açıklanmaması, Hamaney’in sağlık durumunun ne ölçüde düzeldiği ve görüntünün gerçekten güncel olup olmadığı sorularını yanıtsız bıraktı.

Babasının cenazesine ve önemli resmî törenlere katılmayan, savaşın başlangıcından bu yana mesajlarını ağırlıklı olarak devlet televizyonunda okunan yazılı açıklamalar üzerinden kamuoyuna ulaştıran Mücteba Hamaney’in aylar sonra görüntülerinin yayımlanması İran yönetimi açısından sembolik önem taşıyor.

Fakat çekim tarihi ve yeri açıklanmayan 13 saniyelik kayıt, Hamaney’in sağlık durumuyla ilgili tartışmaları kesin biçimde sona erdirecek bir kanıt ortaya koymuyor. Aksine görüntüler, beş aydır İran siyasetinin en önemli sorularından biri haline gelen “Mücteba Hamaney nerede ve ülkeyi hangi koşullarda yönetiyor?” tartışmasını yeniden gündemin merkezine taşıyor.