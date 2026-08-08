Belemir Temizsoy anne oldu
'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si Belemir Temizsoy, eşi Mert Can Bakıcı ile ilk çocuklarını kucaklarına aldı
2004-2007 yılları arasında SHOW TV'de yayınlanan, başrollerini; Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı 'Cennet Mahallesi' dizisinde canlandırdığı 'Ayşe' karakteri ile tanınan Belemir Temizsoy, özel hayatındaki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi.
Oyunculuğun ardından hemşirelik ve güzellik uzmanlığı alanında kariyerine devam eden Temizsoy, 2023 yılında Mert Can Bakıcı ile nikâh masasına oturmuştu.
Şimdilerde ekranlardan uzak, sakin bir yaşam sürdüren Belemir Temizsoy, geçtiğimiz mart ayında eşiyle çıktığı İspanya tatili sırasında hamile olduğunu duyurmuştu.
Temizsoy, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla 'Uzay' adını verdikleri oğlunu kucağına aldığını açıkladı.
Hastane odasından bebeğiyle birlikte çekildiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına "Tanıştığımıza çok memnun oldum küçük bey" notunu düştü.