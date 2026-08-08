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        Haberler Magazin Belemir Temizsoy anne oldu

        Belemir Temizsoy anne oldu

        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si Belemir Temizsoy, eşi Mert Can Bakıcı ile ilk çocuklarını kucaklarına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        2004-2007 yılları arasında SHOW TV'de yayınlanan, başrollerini; Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı 'Cennet Mahallesi' dizisinde canlandırdığı 'Ayşe' karakteri ile tanınan Belemir Temizsoy, özel hayatındaki mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi.

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        Oyunculuğun ardından hemşirelik ve güzellik uzmanlığı alanında kariyerine devam eden Temizsoy, 2023 yılında Mert Can Bakıcı ile nikâh masasına oturmuştu.

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        Şimdilerde ekranlardan uzak, sakin bir yaşam sürdüren Belemir Temizsoy, geçtiğimiz mart ayında eşiyle çıktığı İspanya tatili sırasında hamile olduğunu duyurmuştu.

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        Temizsoy, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla 'Uzay' adını verdikleri oğlunu kucağına aldığını açıkladı.

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        Hastane odasından bebeğiyle birlikte çekildiği kareleri takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına "Tanıştığımıza çok memnun oldum küçük bey" notunu düştü.

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        #cennet mahallesi
        #Belemir Temizsoy
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