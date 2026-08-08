Jandarma üç ilde düzenlediği operasyonda 7 akrabayı gözaltına aldı

Van’ın Başkale ilçesinde yaklaşık 2,5 yıl önce amcasının evinde Kalaşnikofla vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği öne sürülen 14 yaşındaki Damlanur Sarihan’ın ölümüyle ilgili soruşturma yeniden ele alındı. Dosyadaki bulgular ve gizli tanık ifadeleri üzerine olayın cinayet olabileceği değerlendirilirken, üç ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 10 Ocak 2024’te Başkale ilçesinde meydana geldi. Damlanur Sarihan’ın amcası F.S.’nin evinde intihar ettiği yönündeki ihbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yapılan kontrolde, karnından iki kurşunla vurulan Damlanur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında ise Kalaşnikof bulundu.

Başkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada silah üzerinde parmak izine rastlanmadı. Damlanur’un telefonunda yapılan incelemede, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen S.Y. ile olaydan 36 gün önce yaptığı mesajlaşmalarda intihar edeceğine ilişkin ifadeler bulunduğu tespit edildi. İfadesine başvurulan S.Y. ise mesajlaşmaları doğrularken, daha sonra aralarının düzeldiğini ve olay günü herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

ODADAKİ BULGULAR DOSYAYA GİRDİ

Olay yeri incelemesinde odadaki yatağın dağınık olduğu, dolaptaki eşya ve kıyafetlerin yere saçıldığı belirlendi. Ayrıca odanın girişinin yanındaki salonda bulunan TV ünitesinde, Damlanur’un diğer amcası S.S.’ye ait telefonun açık halde olduğu tespit edildi.

Dosyaya giren beyanlarda, cenaze günü amca F.S.’nin S.S.’ye “Sen başımı belaya koyacaksın” dediği, Damlanur’un annesi B.S.’nin ise ağıt sırasında S.S.’ye yönelik tepki gösterdiği öne sürüldü. Annenin ayrıca E.S. ve ailesine yönelik suçlayıcı ifadeler kullandığı yönündeki tanık anlatımları da soruşturma dosyasına girdi.

GİZLİ TANIKLAR CİNAYET İDDİASINDA BULUNDU

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından dosya yeniden incelendi. Soruşturmaya dahil edilen gizli tanıkların, olayın intihar değil cinayet olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

Aile üyelerinin ifadelerindeki çelişkiler, amca S.S.’den alınan el svaplarında atış artığı tespit edilmesi, olayda kullanılan silahın intihara elverişli olmadığı yönündeki değerlendirme ve silah üzerinde parmak izi bulunmaması üzerine soruşturma derinleştirildi.

İncelemelerde, olaydan sonra S.S. ile yakın akraba E.S. ve aile arasında husumet oluştuğu, E.S.’nin ailesiyle birlikte köyü terk ettiği belirlendi. S.S.’nin ise yeni bir telefon hattı aldığı ve bu hat üzerinden ilk olarak ve sık sık E.S. ile görüştüğü tespit edildi.

3 İLDE 7 GÖZALTI

Damlanur’un öldürülmüş olabileceği değerlendirmesi üzerine dosya hakkında gizlilik kararı alınarak şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Çalışmaların ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda S.S. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, İ.E. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, F.S., N.S., E.S., K.S. ile suça sürüklenen çocuk Z.S. ise Van’ın Başkale ilçesinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.