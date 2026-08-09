"HERHANGİ BİR KULÜPLE GÖRÜŞME YOK"

Rus basınından Sport Express'e açıklama yapan Lokomotiv Moskova basın servisi, "Şu anda Lokomotiv, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmıyor ve kilit oyuncusu Aleksey Batrakov'un ayrılışını düşünmüyor." ifadelerini kullandı.