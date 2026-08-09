Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov açıklaması!
Transferde önceliği 10 numara bölgesine veren Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u gündemine almıştı. Rus oyuncunun transferi konusunda kulübünden net bir açıklama geldi.
10 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u listenin başına yazmıştı.
Rus oyuncunun transferiyle ilgili Moskova temsilcisinden resmi açıklama geldi.
"HERHANGİ BİR KULÜPLE GÖRÜŞME YOK"
Rus basınından Sport Express'e açıklama yapan Lokomotiv Moskova basın servisi, "Şu anda Lokomotiv, Galatasaray veya başka herhangi bir kulüple görüşme yapmıyor ve kilit oyuncusu Aleksey Batrakov'un ayrılışını düşünmüyor." ifadelerini kullandı.
2005 doğumlu olan Batrakov, 10+4 kuralında genç oyuncu kontenjanına uyuyor. Batrakov yaz başında PSG'ye transfer olmanın eşiğinden dönmüştü.
Geçtiğimiz sezon 36 müsabakaya çıkan genç yıldız, 17 gol - 11 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 30 dakika sahada kaldı.
Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro...