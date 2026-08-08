Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken, son sınavında İspanya La Liga temsilcisi Villarreal ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı İspanyol ekibi 2-1 kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Ayoze Perez (p) ve 41'de Georges Mikautadze kaydetti. G.Saray'ın tek golü ise 5. dakikada Victor Osimhen'den geldi.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hakem Kadir Sağlam'ın 3. dakikada verdiği penaltıya tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tepkisine devam ettiği ve hakemi alkışladığı gerekçesiyle 5. dakikada üst üste sarı kart görerek sahadan ihraç edildi.

OSIMHEN VE MOURINO TARTIŞTI

Karşılaşmanın 38. dakikasında Galatasaray atağı sonrası Osimhen ile Mourino'nun ikili mücadelesi sonrasında gerginlik yaşandı. Çok sinirlenen ve maskeyi çıkaran Osimhen'i takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

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5 HAZIRLIK MAÇINDA 1 GALİBİYET

Yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkan Galatasaray, sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Ümraniyespor'u 5-1 mağlup ederken; Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. Rennes ile 3-3 berabere kalan Cimbom, son olarak sahasında Villarreal'e 2-1 boyun eğdi.

Galatasaray bu süreçte kalesinde 11 gol görürken, 9 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

TARAFTARLARDAN TRANSFER TEPKİSİ!

Galatasaray'da taraftarlar, yeni sezon öncesi transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki göstermeye devam etti.

Geçen hafta Fransa temsilcisi Rennes ile yapılan hazırlık maçında transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetimi protesto eden taraftarlar, Villarreal müsabakasında da tepkilerini sürdürdü.

Taraftarlar, yaz transfer döneminde sadece Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralayan yönetime, "Dursun Özbek transfer nerede?", "Martta kombine, mayısta kongre, söylesene başkan transferler nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" tezahüratlarını yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, mücadele boyunca bu tezahüratlarını sürdürdü.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlerden ıslıklı protesto sesleri yükseldi. Kuzey kale arkasında bulunan ultrAslan, futbolcuları çağırarak destek verdi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Villarreal, 2. dakikada penaltıdan bulduğu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. ⚽ pic.twitter.com/gnxCN4tF0O — TV100 (@tv100) August 8, 2026

VİCTORRRRRR OSİMHENNNNNNNN



⚽ Victor Osimhen, 4. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla Galatasaray’ı 1-1’lik eşitliğe taşıdı. pic.twitter.com/y223IcrBuI — TV100 (@tv100) August 8, 2026