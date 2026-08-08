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        Cansever hayatını kaybetti

        Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müzik sanatçısı Cansever, 59 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 22:51 Güncelleme:
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        Cansever hayatını kaybetti

        Almanya'da yaşamını sürdüren ünlü şarkıcı Cansever'den acı haber geldi. Şarkıcı, 59 yaşında hayatını kaybetti. Cansever'in vefat haberini meslektaşı Mehtap Yılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

        Yılmaz, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Canım ablam, büyük ses, büyük usta Cansever ablam rahmetli oldu. Daha iki gün önce konuştuk, bana şarkı hediye etmişti. Çok üzgünüm, rahat uyu.

        Geçtiğimiz yıl lösemi teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördükten sonra ilik nakli olan sanatçı, ocak ayında kanseri yendiğini duyurmuştu. Ancak Cansever'in hastalığı kısa bir süre sonra nüksetmişti.

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cansever'in vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendine özgü yorumu ve unutulmaz eserleriyle gönüllerde iz bırakan sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.

        Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) da paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: MESAM üyemiz, değerli söz yazarı ve besteci Cansever'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Müziğe ve sanat dünyasına bıraktığı değerli eserleriyle nice gönüllere dokunan Cansever'e Allah'tan rahmet; başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine, müzik camiasına ve MESAM üyelerimize başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.

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        Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 90'lı yıllarda kendine has yorumu ve tarzıyla dikkatleri çekmişti. 'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla tanınmıştı.

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