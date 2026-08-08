Fenerbahçe'de forvet transferi için hareketli saatler yaşanıyor... Sarı-lacivertliler bir süredir bu bölge için arayışlarını sürdürürken, son olarak Romelu Lukaku'da karar kıldı ve Belçikalı yıldızla kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, çift haneli bonservis beklentisi olan Napoli’yi daha aşağı bir rakama ikna etmek istiyor.

"NAPOLI'NİN BEKLENTİSİ ÇİFT HANELİ BONSERVİS"

HT Spor muhabiri Esra Köse transfere dair son detayları aktardı. Napoli'nin çift haneli bir bonservis beklentisi olduğunu belirten Köse, "Lukaku transferinde Fenerbahçe, oyuncu tarafıyla her şartta anlaşmaya vardı. Belçikalı forvet, Fenerbahçe'ye gelmeye her anlamda sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler, Napoli'nin çift haneli bonservis beklentisinin düşmesini bekliyor; bu doğrultuda görüşmeler sürüyor. Transfer gerçekleşirse çift hanenin altında bir bonservis bedeliyle gerçekleşecektir." dedi.

"BAŞKAN YILDIRIM BİZZAT İLGİLENİYOR"

Yönetimin önümüzdeki günlrede İtalya'ya gitmesini beklediğini ifade eden Köse, "Cihan Kamer'in önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili İtalya'ya gidip görüşmeler yapmasını bekliyoruz. Bu transferde etkili olan isimlerden birisi de Aziz Yıldırım. Lukaku için sayın Yıldırım'ın sürecin içerisinde olduğunu ve bizzat ilgilendiğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

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"LUKAKU'NUN SONRADAN GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Lukaku'nun ikinci forvet olmasını beklediğini söyleyen Köse, "Lukaku ile ilgili bazı soru işaretleri var; geçtiğimiz yıllarda geçirdiği sakatlıklar ve çok fazla süre bulamaması kafalarda soru işareti yaratıyor. Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriqi'e çok fazla güveniyor. Muriqi'nin yanına alınacak isim eğer Lukaku olursa, birinci forvetin Muriqi olmasını bekliyorum. Lukaku'nun Belçika Milli Takımı'nda olduğu gibi sonradan oyuna girerek katkı verecek bir forvet profili olduğunun düşünüldüğünü tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

🟡🔵 Fenerbahçe'de gündem Romelu Lukaku



🎙️ @1esrakose: Napoli'nin çift haneleri bulan bir bonservis beklentisi var. Fenerbahçe bunu fazla buluyor ve çift hanelerin altında bir bonservisle işi bitirmek istiyor. Belçikalı santrforun maaş beklentisi ise 10 milyon euro seviyesinde.… pic.twitter.com/IqtR5hHV9O — HT Spor (@HTSpor) August 8, 2026

FENERBAHÇE'NİN HİKAYESİNİ BEĞENDİ

Lukaku'nun ise Fenerbahçe'ye gelmeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Hatırlanacağı üzere 33 yaşındaki golcü, Fenerbahçe Kulübü'niü sosyal medya hesabından paylaşılan Sturm Graz maçı hikayesini de beğenmişti.

GEÇEN SEZON 7 MAÇA ÇIKABİLDİ

Napoli'de geçen sezon uyluk ve kalça sakatlıklarıyla boğuşan 33 yaşındaki golcü, tüm kulvarlarda sadece 7 maçta forma giyebildi. Lukaku bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Lukaku ayrıca, Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda da mücadele etti.