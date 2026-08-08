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        Haberler Magazin Birol Güven'in annesi, son yolculuğuna uğurlandı

        Birol Güven'in annesi, son yolculuğuna uğurlandı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in 93 yaşında hayatını kaybeden annesi Aynur Güven, Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 17:22 Güncelleme:
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        Birol Güven'in acı günü

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in annesi Aynur Güven, 93 yaşında hayatını kaybetti. Güven, Kocaeli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Aynur Güven için Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Hacı Tahir Kavala Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile kültür ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Birol Güven, törende taziyeleri kabul etti.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Aynur Güven'in naaşı, Darıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #Birol Güven
        #Aynur Güven
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