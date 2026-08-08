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        İstanbul için sağanak yağmur uyarısı! Meteoroloji ve AKOM'dan açıklama

        Türkiye'nin kuzeyi yarından itibaren sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek. AKOM da İstanbul'da beklenen sağanak yağmur konusunda uyarı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 13:46 Güncelleme:
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        İstanbul'da sıcaklara yağmur molası

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; yarın Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzeyi sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Balkanlardan gelen yağışlı hava, sıcaklıkları da hissedilir ölçüde düşürecek.

        Pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde yağışlar sona ererken sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

        Yağışlar ise çarşamba gününe kadar Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmayı sürdürecek.

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        AKOM'DAN AÇIKLAMA

        Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, pazar günü yerel sağanak yağmurlu olacağı konusunda uyarı yapıldı. İstanbul genelinde 2 ila 5 kg yağış bekleniyor.

        ÇELİK'TEN UYARI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceğini söyledi.

        Çelik, Toroslar mevkisinde hafta sonu boyunca kısa süreli yerel yağış geçişlerinin beklendiğini bildirdi.

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