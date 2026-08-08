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        Galatasaray için Martinelli iddiası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bomba bir isim gündeme geldi. İtalya basını, sarı-kırmızılıların, Gabriel Martinelli için girişimlere başladığını iddia etti.

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        Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticiler, Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Arsenal ile görüşmelere başladı.

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        Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Martinelli ile Arsenal arasındaki kontrat uzatma görüşmelerinin de şu anda çıkmaza girdiği kaydedildi.

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        25 yaşındaki sol kanat ile İspanya LaLiga ve İtalya Serie A'dan da bazı kulüplerin yakından ilgilendiği belirtildi.

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        Arsenal formasıyla geçen sezon Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı yıldız, tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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