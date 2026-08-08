Galatasaray için Martinelli iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi kadrosuna katmak için İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bomba bir isim gündeme geldi. İtalya basını, sarı-kırmızılıların, Gabriel Martinelli için girişimlere başladığını iddia etti.
Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticiler, Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için Arsenal ile görüşmelere başladı.
Sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Martinelli ile Arsenal arasındaki kontrat uzatma görüşmelerinin de şu anda çıkmaza girdiği kaydedildi.
25 yaşındaki sol kanat ile İspanya LaLiga ve İtalya Serie A'dan da bazı kulüplerin yakından ilgilendiği belirtildi.
Arsenal formasıyla geçen sezon Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı yıldız, tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 11 gol, 7 asistlik performans sergiledi.