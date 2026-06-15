ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrarın önünü açmasını temenni etti.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, mutabakatın bölgede "sulh ve sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme" olduğunu vurguladı. Anlaşmanın imzalanmasına kadar geçecek süreçte tarafların gerilimi artıracak söylem ve eylemlerden uzak durması gerektiğini belirten Erdoğan, olası sabotaj girişimlerine karşı da dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Erdoğan, sürece katkı sunan başta Pakistan olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür ederken, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarı desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum.



Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2026

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FİDAN: MUTABAKAT BARIŞ YOLUNDA ÖNEMLİ BİR EŞİK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi yolunda önemli bir aşama olduğunu belirterek, tamamlayıcı görüşmelerin yapıcı bir zeminde sürdürülmesini beklediklerini kaydetti.

Fidan, mutabakata imza atan taraflarla birlikte arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ı ve sürece destek veren Katar başta olmak üzere diğer ülkeleri tebrik etti. Anlaşmanın sabote edilmesine yönelik girişimlerin engellenmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Fidan, tüm taraflara sağduyu ve sorumluluk çağrısında bulundu.

Türkiye'nin süreç boyunca diplomatik çabalara destek verdiğini belirten Fidan, bölgesel barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz.



Söz konusu mutabakat, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi yolunda önemli bir merhale teşkil etmektedir. Tamamlayıcı görüşmelerin de yapıcı bir tutumla sürdürülmesini… — Hakan Fidan (@HakanFidan) June 14, 2026

DURAN: UZLAŞMA BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ABD ile İran arasında sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, anlaşmanın bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Duran, kalıcı barışın ancak diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacağını vurgulayarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgede barış ve istikrarı destekleyen tüm yapıcı girişimlerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.