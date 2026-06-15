Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı | Dış Haberler

        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı

        ABD ile İran arasında varılan mutabakat, bölgede uzun süredir tırmanan gerilimi düşürme ve kalıcı barış için yeni bir diplomatik sürecin kapısını aralarken; Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan başta olmak üzere çok sayıda açıklama yapılarak anlaşma memnuniyetle karşılandı, ancak süreçte sabotaj riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 02:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrarın önünü açmasını temenni etti.

        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı Haberi Görüntüle

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, mutabakatın bölgede "sulh ve sükûnun hâkim kılınması adına önemli bir gelişme" olduğunu vurguladı. Anlaşmanın imzalanmasına kadar geçecek süreçte tarafların gerilimi artıracak söylem ve eylemlerden uzak durması gerektiğini belirten Erdoğan, olası sabotaj girişimlerine karşı da dikkatli olunması çağrısında bulundu.

        Erdoğan, sürece katkı sunan başta Pakistan olmak üzere Katar ve Suudi Arabistan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür ederken, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarı desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

        REKLAM

        FİDAN: MUTABAKAT BARIŞ YOLUNDA ÖNEMLİ BİR EŞİK

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

        Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Fidan, anlaşmanın bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi yolunda önemli bir aşama olduğunu belirterek, tamamlayıcı görüşmelerin yapıcı bir zeminde sürdürülmesini beklediklerini kaydetti.

        Fidan, mutabakata imza atan taraflarla birlikte arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'ı ve sürece destek veren Katar başta olmak üzere diğer ülkeleri tebrik etti. Anlaşmanın sabote edilmesine yönelik girişimlerin engellenmesinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Fidan, tüm taraflara sağduyu ve sorumluluk çağrısında bulundu.

        Türkiye'nin süreç boyunca diplomatik çabalara destek verdiğini belirten Fidan, bölgesel barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

        DURAN: UZLAŞMA BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ABD ile İran arasında sağlanan uzlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, anlaşmanın bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Duran, kalıcı barışın ancak diyalog, diplomasi ve uluslararası hukuka bağlılıkla mümkün olacağını vurgulayarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgede barış ve istikrarı destekleyen tüm yapıcı girişimlerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ankara'da sağanak etkili oldu

        Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Tarım arazileri de ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        300 milyar dolarlık barış
        300 milyar dolarlık barış
        Panzerler'den 7 gollü galibiyet!
        Panzerler'den 7 gollü galibiyet!
        Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti
        Öfkeli baba, kızını rahatsız eden gencin kulağını kesti
        Sahilde insansız hava aracı bulundu
        Sahilde insansız hava aracı bulundu
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Köpek, saldırdığı kadının kolunu kopardı!
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Beyaz Et soruşturmasında 29 kişiye adli kontrol
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Hızla çarptı, patlama yaşandı! İstanbul'da korkunç kaza!
        Antalya'da öğretmen faciası
        Antalya'da öğretmen faciası
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        "Önemli olan inancı kaybetmemek"
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        A Milli Takım'ın kötü başlangıç laneti!
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        İstanbul'dan en çok hangi meyve-sebzeler tüketiliyor?
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Kraliyet ailesi yuhalandı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        Bakan Kurum, körfeze tüple daldı
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        ALS hastası Mina genetik haritası sayesinde umut buldu
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oyladı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        10 yaşındaki şarkıcıyla açılış yaptı
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Bodrum’un mutlaka görülmesi gereken 12 koyu
        Pointe ile özgürleşiyorlar
        Pointe ile özgürleşiyorlar