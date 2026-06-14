Son olarak, İngiltere'nin ticaret elçisi görevindeyken, Epstein'e gizli ticari sırları verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkındaki soruşturma süren Andrew, kraliyet ailesinin gözden düşmüş üyesi olarak aileyi zor durumda bırakmaya devam ediyor.

Kraliyetin adının bu tarz skandallara karışması, monarşi karşıtlarının elini güçlendirerek, protestolarında yer vermelerine neden oluyor. Andrew ise Epstein ile olan bağlantıları konusunda herhangi bir yanlışlık yaptığı iddiasını reddediyor.