Kral Charles'ın doğum gününde kraliyet ailesi yuhalandı
Kral Charles'ın doğum gününü kutlamak için geleneksel olarak düzenlenen 'Trooping the Colour' adlı resmi geçit töreni, monarşi karşıtlarının protestolarına sahne oldu
İngiliz hükümdarının doğum gününü resmi olarak kutlamak için düzenlenen 'Trooping the Colour' adlı geleneksel askeri geçit töreni, kraliyet ailesinin katılımıyla gerçekleşti.
Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile Prens William, Prenses Kate Middleton, üç çocuğuyla birlikte Buckingham Sarayı balkonunda görünerek gösteri uçuşunu seyretti.
Kraliyet ailesi üyelerinin balkondan kalabalığa el salladığı, daha sonra vatandaşların önünden selam vererek geçtiği anlar, İngiliz vatandaşların bir kısmında heyecan yaratırken, monarşi karşıtı protestocuların ise gösterisine sahne oldu.
Monarşi karşıtları kraliyet üyelerini, üstü açık arabayla geçişleri sırasında yuhaladı.
Göstericilerin ellerinde "Kraliyet tacına son", "Benim kralım değil" yazılı pankartlar görülürken, protestocular kraliyeti reddettiklerini belli eden sloganlar attı.
Prenses Kate Middleton, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte aynı arabada halkı selamlarken de protestolardan etkilendi.
Prenses Kate, geçite başladığında yüzünde gülümsemesiyle halkı selamlarken, yuhalama sesleriyle moral bozukluğu yaşadı.
Middleton, yüzü asık bir şekilde arabanın içinde görüntülenirken, kızı Prenses Charlotte'ın ağlayacak gibi olduğu, en küçük çocuğu Prens Louis'nin de kafası karışmış bir halde olduğu görüldü.
Babası Prens William'dan sonra tahtın ilk varisi olan Prens George ise yuhalanmalarına rağmen arada el sallamaya devam ederek, protestolardan etkilenmemiş gibi görünmeye çalıştı.
Protestocular, asıl amaçlarının, Prens Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'ın, hapiste ölen pedofil cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantısı konusunda hesap vermelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Ünvanı alınan eski prens Andrew, milyarder suçlu Epstein ile arkadaş olduğu ve bu sayede onun fuhuş ağından yararlanarak reşit olmayan kadınlarla birlikte olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.
Son olarak, İngiltere'nin ticaret elçisi görevindeyken, Epstein'e gizli ticari sırları verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve hakkındaki soruşturma süren Andrew, kraliyet ailesinin gözden düşmüş üyesi olarak aileyi zor durumda bırakmaya devam ediyor.
Kraliyetin adının bu tarz skandallara karışması, monarşi karşıtlarının elini güçlendirerek, protestolarında yer vermelerine neden oluyor. Andrew ise Epstein ile olan bağlantıları konusunda herhangi bir yanlışlık yaptığı iddiasını reddediyor.