Tolga Güleç ile Öykü Cengiz evlendi
Oyuncu Tolga Güleç ile spiker Öykü Cengiz, bir süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Tolga Güleç, bir süredir birlikte olduğu spiker Öykü Cengiz ile evlendi. Nikâh öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, mutluluklarını paylaştı.
"EN MUTLU GÜNÜMÜZ"
Çok heyecanlı olduğunu belirten Öykü Cengiz, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bugün sabahtan beri koşturuyoruz, en mutlu günümüz" ifadelerini kullandı.
Düğün günlerinde yağan yağmur hakkında konuşan Tolga Güleç ise "Güne damgasını vuran bir yağmur vardı ama biz bunu uğur kabul ettik. Fotoğraf çekimlerinde yağmurun tadını çıkardık, otele gelirken de neyse ki hava açtı" dedi.
"DOĞRU KIZI ADIM"
Güleç, eşini gelinlikle ilk gördüğü anı ise, "Oyunculukta 'double take' deriz ya, tam olarak onu hissettim. 'Vay be, ne güzel olmuş, doğru kızı almışım' dedim" sözleriyle anlattı.
Düğün ve ev hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıldır devam ettiğini belirten Öykü Cengiz, "Gelinlik provasını 2-3 kerede hallettik ama onun dışında saçından tokasına, danteline kadar çok meşakkatli bir süreçmiş. İşin içine girmeden anlaşılmıyor" dedi.
Tolga Güleç ise hazırlık sürecinde kararları eşine bıraktığını belirterek, "Ben 5 dakikada hazırlanan taraftım. Evin boyasından eşyasına kadar hiçbir şeye karışmadım. Bugün tamamen onun günü ve onun mutluluğu için buradayız" ifadelerini kullandı.
Balayı planlarından da bahseden çift, net bir rota belirlemediklerini, düğün yorgunluğunu üzerlerinden atmak için kendi araçlarıyla Ege ve Akdeniz sahillerini kapsayan bir tura çıkacaklarını söyledi.
Geceye katılan şarkıcı Hakan Peker de çift adına çok mutlu olduğunu belirtti. Gelin Öykü Cengiz ile yaklaşık 10 yıllık dostluğu olduğunu söyleyen Peker, "Öykü benim çok eski arkadaşım. Tolga ise 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinden beri çok beğendiğim, çok başarılı bir oyuncu. Onların bu güzel gününde burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah ömür boyu beraber çok mutlu olurlar" dedi.
Peker, milli takım şarkılarıyla ilgili tartışmalara da değindi. Meslektaşlarının A Milli Futbol Takımı için şarkı yapmasının güzel olduğunu ancak bunun 'Milli Takım Marşı' olarak tescillenmeye çalışılmasının yanlış olduğunu söyleyen Peker, "Şarkıyı yaparsınız, halkta yerini bulur. Yoksa 'En iyisini ben yaparım' diyerek özel olarak yapınca biraz zorlama oluyor. Biz Tarkan'ın şarkısına çok alıştık. Herkes yapsın ama halkı en çok saran şarkı Tarkan'ınki oldu" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu ise sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçirdiği operasyon sonrası özel bir medikal ayakkabı kullanan oyuncu, "İnşallah Temmuz ayında bu süreç tamamen bitecek, nazar boncuğu olsun" dedi.
Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun eşi Merve Dinçkol da Öykü Cengiz'in çok eski arkadaşı olduğunu belirterek, "Böyle bir güne şahit olmak müthiş bir duygu. Tolga'yı da Öykü sayesinde tanıdık ve çok sevdik. Umarım çok mutlu olurlar" dedi.
Hamilelikte 8'inci ayında olduğunu söyleyen Dinçkol, "Artık biraz zorlanmaya başladım ama çok az kaldı. İnşallah sağlıkla bebeğimizi kucağımıza alacağız" ifadelerini kullandı. Eşi Feyyaz Şerifoğlu'nun bu süreçte kendisine çok destek olduğunu belirten Dinçkol, bebeğin ismini şimdilik paylaşmak istemediklerini söyledi.