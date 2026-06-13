Tolga Güleç ile Öykü Cengiz evlendi

Geceye katılan şarkıcı Hakan Peker de çift adına çok mutlu olduğunu belirtti. Gelin Öykü Cengiz ile yaklaşık 10 yıllık dostluğu olduğunu söyleyen Peker, "Öykü benim çok eski arkadaşım. Tolga ise 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinden beri çok beğendiğim, çok başarılı bir oyuncu. Onların bu güzel gününde burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah ömür boyu beraber çok mutlu olurlar" dedi.