Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Muğla'da KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı

        Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru ile eski eşini silahla ağır yaralayan uzman çavuş, intihar girişiminde bulundu. Hastanede tedaviye alınan polis memuru şehit oldu. Ağır yaralanan 2 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 01:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı

        Muğla'da merkez Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerinde H.S. adlı kadın, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibinde görevli polis memuru T.B. ile iş yerinde bulunan H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti.

        Şüpheli G.Y, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        AA'nın haberine göre sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

        Ağır yaralanan H.S. ve G.Y'nin tedavilerinin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 11 Haziran 2026 (CHP'de Kriz Nasıl Bu Noktaya Geldi?)

        CHP PM'de istifa hamlesi. İstifalar PM'yi düşürdü mü? CHP'de kriz nasıl bu noktaya geldi? Olağan Kurultay ne kadar sürer? Kurultay bilmecesi nasıl çözülür? Kurultaya gitmek yasal zorunluluk mu? Delegelerin iradesi nasıl sakatlandı? İstifalara parti tüzüğü ne diyor? Siyaset krizden nasıl etkileniyor?...
        #Muğla
        #KADES
        #Son dakika haberler
        #menteşe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı
        ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışma yarattı
        ABD ile imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışma yarattı
        Okullar ne zaman açılacak?
        Okullar ne zaman açılacak?
        "Anlaşmanın bugün imzalanması planlanıyor"
        "Anlaşmanın bugün imzalanması planlanıyor"
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Memura fazla mesai kararı
        Memura fazla mesai kararı
        Arhavi'de kahreden olay
        Arhavi'de kahreden olay
        D-100’de bıçaklı panik
        D-100’de bıçaklı panik
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Ataman çıldırdı: Yumruklu kavga!
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Çöplükte 1 aylık bebek cesedi bulundu
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?