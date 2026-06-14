Muğla'da KADES ihbarına silahlı saldırı: 1'i polis 3 ağır yaralı

Muğla'da merkez Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerinde H.S. adlı kadın, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibinde görevli polis memuru T.B. ile iş yerinde bulunan H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti.

Şüpheli G.Y, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

1 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

AA'nın haberine göre sağlık görevlilerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Ağır yaralanan H.S. ve G.Y'nin tedavilerinin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.