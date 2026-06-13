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        Haberler Dünya İran'da öldürülen eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak | Dış Haberler

        İran'da öldürülen eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak

        İran devlet medyası, ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların ilk gününde öldürülen eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreninin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 14:00 Güncelleme:
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        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak

        İran devlet medyası, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cezane töreninin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

        ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların ilk gününde öldürülen 86 yaşındaki eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni 4 Temmuz'da başkent Tahran'da başlayacak ve 9 Temmuz'da Meşhed kentinde defnedilmesiyle sona erecek.

        İlk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek.

        Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

        Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.​​​​​​​

        Ali Hamaney'in ölümünün ardından İran yeni lider olarak Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i seçmişti. Ancak Mücteba Hamaney henüz kamuoyuna hiç görüntü vermedi.

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