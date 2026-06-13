İran'da öldürülen eski lider Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak

İran devlet medyası, eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cezane töreninin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırıların ilk gününde öldürülen 86 yaşındaki eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni 4 Temmuz'da başkent Tahran'da başlayacak ve 9 Temmuz'da Meşhed kentinde defnedilmesiyle sona erecek.

İlk cenaze töreni 4-5 Temmuz’da başkent Tahran’da yer alan İmam Humeyni Musalla Camisi'nde gerçekleştirilecek.

Ardından 6 Temmuz’da yine Tahran’a ikinci cenaze töreni düzenlenecek.

Daha sonra 7 Temmuz’da Kum’da, 9 Temmuz’da ise Meşhed kentinde tören düzenlenerek cenaze yine Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin içinde kendisi için hazırlanan bir alanda toprağa verilecek.​​​​​​​

Ali Hamaney'in ölümünün ardından İran yeni lider olarak Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i seçmişti. Ancak Mücteba Hamaney henüz kamuoyuna hiç görüntü vermedi.