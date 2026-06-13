Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun çocukları Kemal mezun oldu

NAFAKA DAVASI AÇTI



Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 10 Mart 2012'de evlenip 31 Aralık 2013'te boşandı. O günden bu yana devam eden nafaka davasıyla sık sık gündem oldu. Yılmaz, bir gösterisinde konuyla ilgili şu espriyi yapmıştı: Geçenlerde oğlum Kemal, internette mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, ‘Baba doğru mu?’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Sakın ona gösterme’ dedim. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var.