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        Haberler Magazin Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun çocukları Kemal mezun oldu - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun çocukları Kemal mezun oldu

        Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, oğulları Kemal'in mezuniyet gururunu yaşadı. Eski eşler, 13 yaşındaki oğullarının mezuniyet töreninde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 2012’de dünyaevine girmiş, aynı yıl oğulları Kemal’in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çift, 2013'te ise yollarını ayırmıştı.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; eski eşler, oğulları Kemal'in mezuniyet heyecanını paylaşmak için buluştu. 13 yaşındaki Kemal, eğitim gördüğü Tarabya İngiliz Okulu'ndan mezun olurken, Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu da bu günde oğullarını yalnız bırakmadı.

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        İkili, oğullarının mezuniyeti hakkında konuştu. Cem Yılmaz, "Ben ilk defa mezun oluyorum. Duygularım çok yoğun, yeniden doğmuş gibiyim" diyerek, espri yaptı.

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        Ahu Yağtu ise, “Heyecanlıyız. İlk defa mezuniyet alacağız. Ama onun heyecanı normalde daha az, biz ondan daha çok heyecanlıyız. Güzel bir gece geçirmek niyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

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        NAFAKA DAVASI AÇTI

        Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 10 Mart 2012'de evlenip 31 Aralık 2013'te boşandı. O günden bu yana devam eden nafaka davasıyla sık sık gündem oldu. Yılmaz, bir gösterisinde konuyla ilgili şu espriyi yapmıştı: Geçenlerde oğlum Kemal, internette mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana, ‘Baba doğru mu?’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Sakın ona gösterme’ dedim. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka var.

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        Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın düşürülmesi ve Türk lirasıyla ödenmesi için dava açmıştı. 2025’te karara bağlanan davada, Cem Yılmaz’ın 10 bin dolarlık nafaka ödemeye devam etmesine hükmedilmişti. Ünlü komedyen, boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, Ahu Yağtu'ya üç gayrimenkul ve bir de otomobil verdi. Yılmaz ayrıca, iki ayrı yerin kira gelirini de eski eşine tahsis etti.

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        #cem yılmaz
        #Ahu Yağtu
        #Kemal Yılmaz
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