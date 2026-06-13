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        Haberler Dünya CNN: ABD ordusu İran'da uranyum için kara harekatına hazırlanıyordu, Trump durdurdu | Dış Haberler

        CNN: ABD ordusu İran'da uranyum için kara harekatına hazırlanıyordu, Trump durdurdu

        Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD ordusunun İran'daki uranyuma el koymak için kara harekatına hazırlandığını ancak Başkan Donald Trump'ın bunu durdurduğunu yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"

        CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezine giderek burada, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumun ele geçirilmesi için bu ülkeye kara kuvvetleri gönderilmesi planlarını dinledi.

        Kaynaklar, toplantının çok acil yapıldığını ve Caine'in bu nedenle Brüksel'deki NATO toplantısından hızlıca 19 Mayıs'ta ülkesine döndüğünü belirterek, bu toplantıların bu kadar üst düzeyde yapılmasının kara operasyonuna ne kadar yaklaşıldığını gösterdiğini söyledi.

        Caine'in daha sonra söz konusu kara harekatı planı hakkında ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini aktaran kaynaklar, bunun İran'ın şiddetli misillemesine yol açabileceği, savaşı uzatabileceği ve küresel ekonomiyi daha da kargaşaya sürükleyebileceği uyarıları üzerine Trump'ın operasyonu durdurma kararı aldığını ileri sürdü.

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        Kaynaklara göre Trump, çok sayıda ABD askeri kaybı konusunda da endişesini dile getirdi.

        "İran uranyum depolarını mühürledi, mayınlar döşedi"

        Öte yandan CNN'in diğer bir özel haberinde de İran'ın, ABD'nin uranyuma el koyması endişesiyle uranyum depolarını mühürlediği ve depoların girişine mayınlar döşediği öne sürüldü.

        Ayrıca CNN'e konuşan kaynaklar, İranlı yetkililerin kasıtlı olarak depolara giden tünelleri de patlattığını aktardı.

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