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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elon Musk tarihteki ilk dolar trilyoneri oldu

        Elon Musk tarihteki ilk dolar trilyoneri oldu

        SpaceX firmasının hisseleri işleme açıldıktan sonra yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı. Böylece şirketin hissedarı Elon Musk tarihin ilk dolar trilyoneri rekoruna imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        Elon Musk rekor kırdı

        135 dolardan halka arz edilen SpaceX hisseleri işleme açıldı. İlk işlem saatlerinde hisseler yüzde 22 değer kazanarak 165 dolara çıktı.

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        Böylece SpaceX’in piyasa değeri de 2.16 trilyon dolara yükseldi. SpaceX hisselerinin işleme açılmasıyla beraber Elon Musk tarihin ilk dolar trilyoneri oldu. SpaceX’in yüzde 42’sinin sahibi olan Musk, Forbes verilerine göre 1.1 trilyon dolarlık servete ulaştı.

        EN YAKIN RAKİBİNE FARK ATTI

        Zenginler listesinde Elon Musk en yakın rakibine de büyük fark attı. Bugün itibarıyla dünyanın en zengin ikinci insanı Google Kurucusularından Larry Page oldu. Page’in serveti 294.2 milyar dolar olarak hesaplanırken, Google’ın diğer Kurucusu Sergey Brin de 271.3 milyar dolarlık servetiyle 3. Sırada yer aldı.

        TOPLAM DEĞER 144 MİLYAR DOLAR

        Elon Musk SpaceX'in yanında elektrikli araç üreticisi Tesla'nın da yüzde 15.73 oranında hissesini elinde bulunduruyor. Musk 2022 yılında bir grup yatırımcıyla X ya da eski imiyle Twitter şirketini 44 milyar dolara satın aldı. Daha sonra 2025'te bunu yapay zekâ girişimi xAI şirketi ile birleştirdi. Yeni şirketin toplam değerinin 144 milyar dolar olduğu açıklandı.

        Musk ayrıca altyapı girişimi The Boring Company ile beyin implantı geliştiren Neuralink şirketlerinin de kurucusu. Söz konusu iki girişim, bugüne kadar özel yatırımcılardan toplamda yaklaşık 2 milyar dolar fon topladı.

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