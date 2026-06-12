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        Haberler Kültür-Sanat İfşa Günü sinemada, Mutlu Aile Tablosu sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        İfşa Günü sinemada, Mutlu Aile Tablosu sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinemada Steven Spielberg imzalı İfşa Günü, tiyatro sahnesinde Mutlu Aile Tablosu, müzikte Alice Cooper, Kasabian ve ZAZ, klasik müzikte Lucas ve Arthur Jussen ile Kammerakademie Potsdam, sergi tarafında ise Emine Boyner'in Kocakarı Masalları öne çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinemada İfşa Günü (Disclosure Day) filmi öne çıkıyor. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Colman Domingo gibi isimlerin yer aldığı Steven Spielberg imzalı film, yeryüzündeki dünya dışı varlıkları ele alıyor.

        Pınar Altuğ Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal, Taner Ergör'ün yer aldığı Mutlu Aile Tablosu, 17 Haziran'da Duru Tiyatro Watergarden'da sahnelenecek.

        Yarım asrı aşan kariyeri boyunca dünyanın dört bir yanında sayısız konsere imza atan ve milyonlarca albüm satan Rock müziğinin efsanesi Alice Cooper, 13 Haziran 2026 Cumartesi akşamı Lifepark'ta sahne alacak.

        Aynı gün, Parkorman'da Kasabian, Two Door Cinema Club, Chezile, The Away Days ve Arkadaş sevenleriyle buluşacak.

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        Piyano ikilisi Lucas ve Arthur Jussen, Almanya'nın en iyi oda orkestralarından Kammerakademie Potsdam eşliğinde, 15 Haziran'da İKSV'nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali kapsamında AKM'de sahne alacak.

        Fransız şarkıcı ZAZ, 16 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda İstanbullu müzikseverlerle bir araya geliyor.

        Sanatçı Emine Boyner'in kadim bilgeliği ve doğanın sesini sanatla buluşturduğu Kocakarı Masalları sergisi 9 Temmuz'a kadar Ark Kültür'de sanatseverlerle buluşacak.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer'e değerlendirdi.

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