ABD Başkanı Trump: İran ile savaşı sona erdirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Georgia Vali Yardımcısı Burt Jones'un gerçekleştirdiği mitinge telekonferans yoluyla bağlandı ve ABD'nin İran ile savaşı sona erdirdiğini ve İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini söyledi.

Trump'ın konuşmasında şu ifadeleri kullandığı duyuldu:

"Duymuşsunuzdur bilmiyorum ama bugün İran ile savaşı sona erdirdik. Ve onlar hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler. Bizim ısrar ettiğimiz konu buydu. Bütün mesele buydu. Bunun yüzde 95'ini oluşturuyordu ve bunu yapılabilecek en güçlü şekilde gerçekleştirdiler."

"İRAN'A SALDIRILARI İPTAL ETTİM"

ABD Başkanı Trump, ABD'nin iki gün üst üste İran'a düzenledikleri saldırıların ardından dün akşam yaptığı açıklamada Washington ile Tahran'ın bir barış anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu öne sürdü ve İran'a yönelik planlanan yeni füze saldırılarını iptal ettiğini açıkladı. Ancak İran yönetimi, henüz nihai bir karar alınmadığını belirterek Trump'ın açıklamalarına mesafeli yaklaştı.

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Trump'ın açıklaması, kırılgan ateşkesi çökme noktasına getiren karşılıklı saldırıların ardından geldi. ABD Başkanı, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, görüşmelerin İran yönetiminin en üst kademelerinde ele alındığını ve onaylandığını iddia etti.

Trump paylaşımında, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyinde ele alınıp onaylandığı gerçeğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan saldırıları ve bombardımanları iptal ettim" ifadelerini kullandı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok bölge ülkesinin lideri ile görüştüğünü ve bu görüşmelerin sürdüğünü belirten Trump, İran'la anlaşma sürecinde Ankara'nın rolüne ilişkin, "Türkiye ile de görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan bu süreçte harikaydı." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray uzun süredir İran ile bir barış anlaşması yapılmasını hedefliyor. Böyle bir anlaşma Trump yönetimi açısından önemli bir diplomatik başarı olarak görülebilir.

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İRAN: NİHAİ KARAR VERİLMEDİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakere edilen metnin büyük bölümünün tamamlandığını ancak İran'ın temel kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceğini söyledi.

Bekayi, "Şu ana kadar İran anlaşma konusunda nihai bir sonuca ulaşmış değil" dedi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim de, "İran tarafından olası bir mutabakat açıklanmadığı sürece Trump'ın bu konudaki açıklamaları dikkate alınmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi bir diplomat ise anlaşmanın ana hatlarının haftalar önce büyük ölçüde şekillendiğini ancak sürecin hala başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Diplomat, "Anlaşmanın çökme ihtimali hala yüzde 50. Süreci bozabilecek çok sayıda unsur var" değerlendirmesinde bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE NÜKLEER GÖRÜŞMELER

Taslak anlaşmanın, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesine yönelik bir takvim içerdiği ve bu süreç boyunca ABD'nin deniz ablukasının devam edeceği belirtiliyor.

Metinde ayrıca İran'ın nükleer programına ilişkin yeni görüşmelerin yürütülmesine ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik mekanizmalar da yer alıyor. Ancak bu adımların nasıl uygulanacağına dair somut hükümler henüz bulunmuyor.

Trump ise anlaşmanın fiilen tamamlandığını savunmayı sürdürdü. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın "anlaşmayı imzaladıkları anda" yeniden açılacağını söyledi.

"Bu çok yakında olabilir. Belki hafta sonu Avrupa'da imzalanabilir" diyen Trump, sürecin kısa sürede sonuçlanabileceğini öne sürdü.