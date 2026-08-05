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        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!

        Bolu'da korkunç bir kaza meydana geldi. Bir kurabiye imalathanesinde yaşanan olayda, O.Ç. adlı kişinin hamur kesme makinesine kaptırdığı eli bilek hizasından koptu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 15:42 Güncelleme:
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        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!

        Bolu'da çalıştığı kurabiye imalathanesinde O.Ç.'nin sağ eli, hamur kesme makinesine sıkıştı. Eli bilek hizasından kopan O.Ç., ilk müdahalesinin ardından özel taşıma çantasına konulan eliyle hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 13.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Ulus Sokak'taki bir kurabiye imalathanesinde meydana geldi.

        O.Ç., çalıştığı iş yerinde sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı. Kaza sonucu işçinin eli, bilek hizasından koptu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baygınlık geçiren O.Ç.'ye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. O.Ç., ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kopan el ise özel taşıma çantasına konularak hastaneye ulaştırıldı.

        Öte yandan kazaya tanık olan bazı imalathane çalışanları fenalaştı. Sağlık ekipleri işçilere olay yerinde müdahalede bulunurken, bir işçi de tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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