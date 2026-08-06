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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin adresi oldu

        Bakan Bayraktar: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin adresi oldu

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Bayraktar: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin adresi oldu

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bir dönem adı terörle anılan Gabar, bölgenin terörden arındırılmasının ardından rotasını üretime çevirdi.

        Bu çalışmaların bir sonucu olarak 2021 yılında Şırnak’ın Gabar bölgesinde gerçekleştirilen petrol keşfi, cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi.

        Türkiye Petrolleri; Cudi-Gabar Bölgesinde 2021 yılında Şehit Esma Çevik ile başladığı üretimi, 2022 yılında Şehit Teğmen Akdeniz, 2023 yılında Şehit Aybüke Yalçın, 2024 yılında Mehmet İrfan Güler, Bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu ile 2025 yılında Ağaçyurdu sahaları ile büyüttü.

        50 Milyon Varilin Üzerinde Üretim

        Üretimin her geçen gün arttığı Gabar’daki sahalar aracılığıyla 2021 yılından bugüne kadar toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi.

        Gabar’daki petrol üretimi, yeni kuyuların açılmasıyla birlikte rekor tazeledi. Gabar’da gerçekleştirilen üretim, günlük 83 bin 300 varile ulaştı.

        Konuya ilişkin açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Gabar’da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk vardı. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte Gabar üretimin, istihdamın ve umudun adresi oldu. Terörsüz Türkiye’nin ülkemize neler katabileceğinin küçük bir kesitini Gabar’da gözler önüne serdik. Bunu tüm Türkiye'ye ve tüm bölgeye yaydığımızda, inşallah Türkiye'nin ve bütün bölgenin geleceği, insanlarımızın, milletimizin geleceği çok daha aydınlık olacak.” dedi.

        "Üretimi Artıracağız"

        Yeni sondajlarla, yeni keşiflerle üretimi artırmaya devam ettiklerini belirten Bakan Bayraktar,Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa teklifinin TBMM’de görüşüldüğü bu günlerde, bölgeden güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Gabar’da gerçekleştirilen petrol üretimimiz, günlük 83 bin 300 varile ulaşarak rekor kırdı. Durmaksızın çalışarak üretimi artıracağız ve vatandaşlarımızın geleceğine umut olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

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