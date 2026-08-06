Hradec Kralove: 0 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU (Beşiktaş, Çekya'da avantajı aldı!)

EFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Kralove takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un 80. dakikada attığı golle galibiyete uzanarak turun kapısını araladı.

Beşiktaş, bu maçla birlikte bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda kalesini gole kapattı.

AVRUPA'DA 100. GALİBİYET

Çekya ekibi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine imza attı.

Avrupa arenasında oynadığı 261. maçında dalya yapan siyah-beyazlılar, geride kalan müsabakaların 50'sinde rakipleriyle yenişemezken, 111 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

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Beşiktaş, galibiyetin yanı sıra Avrupa'daki 352. golünü kaydetmiş oldu.

OUTTARA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ta ilk kez bir maçta 11'de kendine yer bulan yeni transfer Kassoum Ouattara, takımını 10 kişi bıraktı.

Müsabakanın 65. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, 71. dakikada Umar'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, takımı 10 kişi kaldıktan sonra İlhan Fakılı'yı çıkarıp Rıdvan Yılmaz'ı oyuna dahil etti.

SEMİH KILIÇSOY GALİBİYETİ GETİRDİ

Çekya ekibi karşısında 10 kişi kaldıktan sonra forveti çiftleyen Beşiktaş'ta galibiyeti getiren gol, Semih Kılıçsoy'dan geldi.

Geçen sezonu İtalya'nın Cagliari takımında tamamlayan, bu sezon başında da siyah-beyazlı takıma geri dönen Semih Kılıçsoy, uzun bir sürenin ardından Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşadı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Oh, bu sezonki üçüncü maçında da rakip fileleri havalandırmayı başaramadı.

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ITALIANO YİNE YERİNDE DURAMADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Hradec Kralove mücadelesinde de kulübede en az öğrencileri kadar efor sarf etti.

Midtjylland maçlarında saha kenarındaki enerjisiyle dikkati çeken İtalyan teknik adam, karşılaşma boyunca kendisine ayrılan bölümün tamamını kullanarak oyuncularını sık sık uyardı.

EMİRHAN TOPÇU'DAN KRİTİK MÜDAHALE

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 44. dakikada kritik bir müdahalede bulunarak golü engelledi.

Hradec Kralove atağında ceza sahası içinde Horak'ın şutunda kaleci Nübel'in bakışları arasında kaleye giden topu Emirhan Topçu son anda çizgi üzerinden çıkardı ve mutlak golü önledi.

Emirhan, karşılaşma boyunca da rakip karşısında müdahaleleriyle ön plana çıktı.

ÜÇÜNCÜ MAÇINDA DA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, bu sezon oynadığı üçüncü resmi maçını da gol yemeden tamamladı.

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Midtjylland ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçlarında kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle sona eren karşılaşmaların ardından bir üst tura yükseldi.

Hradec Kralove karşısında kalesinde ciddi tehlikeler yaşayan Beşiktaş, ilk yarıda Emirhan Topçu'nun kritik müdahalesi ve kaleci Nübel'in önemli kurtarışlarıyla rakibinin gol sevincine izin vermedi.

NÜBEL GEÇİT VERMEDİ

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, yaptığı kurtarışlarla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra hücumda daha etkili olmaya başlayan ve pozisyonlar yakalayan Çekya ekibi, Nübel'i geçemedi.

Hradec Kralove ataklarında kaleyi bulan topları kurtararak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermeyen Alman eldiven, son dakikalarda kalesinde devleşti.

Beşiktaşlı taraftarlar da maçın sona ermesinin ardından Nübel'i tribünlere çağırarak alkışladı.