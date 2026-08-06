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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın seçimlerde Vance'i desteklemeyi planladığı iddia edildi

        ABD Başkanı Trump'ın seçimlerde Vance'i desteklemeyi planladığı iddia edildi

        Washington Post'n haberinde ABD Başkanı Trump'ın, 2028 seçimlerinde ABD Başkan Yardımcısı Vance'i desteklemeyi planladığı öne sürüldü. Haberde, Trump'ın seçimleri Vance'in kazanmasını istediğini bağışçılara ilettiği ve "Günün sonunda halkın JD'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandığı iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Trump seçimlerde Vance'i mi destekleyecek?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, bağışçılarla gerçekleştirdiği bir görüşmede, Başkan Yardımcısı JD Vance'in 2028 başkanlık seçimlerini kazanmasını istediğini söylediği öne sürüldü.

        Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, yaklaşık 2 hafta önce Oval Ofis'te bağışçılarla yaptığı basına kapalı görüşmede, 2028 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Seçimleri Vance'in kazanmasını istediğini bağışçılara ileten Trump, "Günün sonunda halkın JD'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

        Trump'a yakın bir kaynak da Başkan'ın, Cumhuriyetçi Partinin gelecekteki lideri olarak Vance'i gördüğünü ancak Vance'in adaylığını ne zaman açıklayacağı ya da ona yönelik desteğini ne zaman kamuoyuna duyuracağı konusunda henüz karar vermediğini ileri sürdü.

        Öte yandan, ABD Başkanı'na yakın bazı danışmanlar ise Trump'ın 2028 seçimleri için Vance ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında henüz kesin bir tercih yapmadığını iddia etti.

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