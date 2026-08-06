Beşiktaş'tan Avrupa'da 100. galibiyet!
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Çekya ekibi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine imza attı.
Giriş: 06 Ağustos 2026 - 22:48 Güncelleme:
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
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Malsovicka Arena'da oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı temsilcimiz 1-0 kazanarak rövanş öncesinde avantaj sağladı.
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BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'DA 100. GALİBİYET
Çekya ekibi Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine imza attı.