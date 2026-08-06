"BİZE HER YER TRABZON"

Trabzonspor yeni transferi Muhammed Salah, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki statta muhteşem bir törenle yaklaşık 30 bin taraftar önünde 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

"Allah Allah Allah, Muhammed Salah" sloganları eşliğinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte taraftarının karşısına çıkan Mısırlı yıldız futbolcu, tribünlere tek tek dolaşarak taraftarları selamladı. Salah, üzerindeki 10 numaralı bordo-mavili forma ile taraftarın sevgi gösterilerine karşılık vermeye çalışırken, taraftara da 3'lü çektirdi.

Ardından Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mısırlı futbolcu, taraftara seslenerek "Merhaba, keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben daha önce böyle bir şey, böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Benim adıma da inanılmazdı. Hem kulüpteki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Bir şeyler kazanmak için, bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Sizler için maçları oynamaya, antrenmanlara hazırlanmaya sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Muhammed Salah'ın imza törenindeki tüm gelişmeler:

20:05 06/08/2026 SALAH'TAN İLK AÇIKLAMA! Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah'tan ilk açıklama geldi! 🔴🔵 Muhammed Salah'tan ilk açıklama!



🎙️ Muhammed Salah: Merhaba. Keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Ben böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. İnanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Başkana çok teşekkür ediyorum. Bana çok fazla sevgi gösterdiğiniz için… pic.twitter.com/SapU1zXsSj — HT Spor (@HTSpor) August 6, 2026 Paylaş facebook

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20:00 06/08/2026 PAPARA PARK'TA İLK 3'LÜ! Muhammed Salah ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan taraftarı selamladı. Muhammed Salah, Papara Park'ta taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi. 💥 Muhammed Salah'ın Papara Park'ta ilk üçlüsü!



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/VHl6h2hxaU pic.twitter.com/plT38G3mzW — HT Spor (@HTSpor) August 6, 2026 Paylaş facebook

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19:41 06/08/2026 STATTA ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI İmza töreninde şampiyonluk şarkıları! 💥 İmza töreninde şampiyonluk şarkıları!



🎙️ Serkan Genç: Demet Akalan'ın bu şarkısı, Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemde taraftarlarla özdeşleşmişti. Şimdi stadyumda o çalıyor.



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/VHl6h2hxaU pic.twitter.com/pkfb3d2tEH — HT Spor (@HTSpor) August 6, 2026 Paylaş facebook

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19:35 06/08/2026 BÜYÜK COŞKU YAŞANIYOR Muhammed Salah'ın imza töreninde büyük coşku! 🔴🔵 Muhammed Salah'ın imza töreninde büyük coşku!



🎙️ Serkan Genç: Trabzonsporlu taraftarlar için Muhammed Salah, bir futbolcudan öte anlam ifade ediyor. Havaalanına gelişiyle başlayan o sevgi selini gördükten sonra, bugün de şehirde yaşadık bunu. Trabzon ve Türk futbolu tarihi… pic.twitter.com/5konKOssiY — HT Spor (@HTSpor) August 6, 2026 Paylaş facebook

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18:00 06/08/2026 TARAFTARLARIN İLGİSİ SÜRÜYOR! Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah’ı kadrosuna katmasıyla birlikte bordo-mavili taraftarlar, TS Club mağazalarına akın etti. Yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösteren taraftarların büyük bölümü, sırtında 10 numara ve Salah ismi yazılı formaları tercih etti. Paylaş facebook

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