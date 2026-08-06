"BİZE HER YER TRABZON"

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        Trabzonspor'da Muhammed Salah 30 bin taraftar önünde imzayı attı!

        Trabzonspor, dünya çapında ses getirecek bir transfere imza attı, Muhammed Salah'ı renklerine bağladı. Bordo-mavili ekip yıldız futbolcu için stadyumda imza töreni düzenledi. Mısırlı futbolcu, kupalar kazanmak için geldiğini söyledi. Salah, üzerindeki 10 numaralı bordo-mavili forma ile taraftarın sevgi gösterilerine karşılık vermeye çalışırken, taraftara da 3'lü çektirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 19:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Salah 30 bin taraftar önünde imzayı attı!

        Trabzonspor yeni transferi Muhammed Salah, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki statta muhteşem bir törenle yaklaşık 30 bin taraftar önünde 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

        "Allah Allah Allah, Muhammed Salah" sloganları eşliğinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte taraftarının karşısına çıkan Mısırlı yıldız futbolcu, tribünlere tek tek dolaşarak taraftarları selamladı. Salah, üzerindeki 10 numaralı bordo-mavili forma ile taraftarın sevgi gösterilerine karşılık vermeye çalışırken, taraftara da 3'lü çektirdi.

        Ardından Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mısırlı futbolcu, taraftara seslenerek "Merhaba, keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben daha önce böyle bir şey, böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Benim adıma da inanılmazdı. Hem kulüpteki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Bir şeyler kazanmak için, bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Sizler için maçları oynamaya, antrenmanlara hazırlanmaya sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

        İşte Muhammed Salah'ın imza törenindeki tüm gelişmeler:

        "BİZE HER YER TRABZON"

        Muhammed Salah'tan Trabzonspor taraftarına; "BİZE HER YER TRABZON"

        SALAH'TAN İLK AÇIKLAMA!

        Trabzonspor'un yeni yıldızı Muhammed Salah'tan ilk açıklama geldi!

        PAPARA PARK'TA İLK 3'LÜ!

        Muhammed Salah ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan taraftarı selamladı.

        Muhammed Salah, Papara Park'ta taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.

        SAHAYA ÇIKIYOR!

        Muhammed Salah, Papara Park'ın çıkış tünelinde göründü!

        STATTA ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI

        İmza töreninde şampiyonluk şarkıları!

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        BÜYÜK COŞKU YAŞANIYOR

        Muhammed Salah'ın imza töreninde büyük coşku!

        TARAFTARLARIN İLGİSİ SÜRÜYOR!

        Trabzonspor’un dünyaca ünlü yıldız futbolcu Muhammed Salah’ı kadrosuna katmasıyla birlikte bordo-mavili taraftarlar, TS Club mağazalarına akın etti. Yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösteren taraftarların büyük bölümü, sırtında 10 numara ve Salah ismi yazılı formaları tercih etti.

        SALAH, KAP'A BİLDİRİLDİ!

        Trabzonspor, Mohamed Salah transferini resmen duyurdu. Dün sağlık kontrollerinden geçen ve ardından Trabzon'a giden yıldız futbolcuyla bordo-mavililer 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Bordo mavililerden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

        Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

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