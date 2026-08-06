"BİZE HER YER TRABZON"
Muhammed Salah'tan Trabzonspor taraftarına; "BİZE HER YER TRABZON"
Trabzonspor yeni transferi Muhammed Salah, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki statta muhteşem bir törenle yaklaşık 30 bin taraftar önünde 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
"Allah Allah Allah, Muhammed Salah" sloganları eşliğinde Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile birlikte taraftarının karşısına çıkan Mısırlı yıldız futbolcu, tribünlere tek tek dolaşarak taraftarları selamladı. Salah, üzerindeki 10 numaralı bordo-mavili forma ile taraftarın sevgi gösterilerine karşılık vermeye çalışırken, taraftara da 3'lü çektirdi.
Ardından Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte 2 yıllık sözleşmeye imza atan Mısırlı futbolcu, taraftara seslenerek "Merhaba, keşke Türkçe konuşabilseydim ama Türkçe konuşamıyorum. Duygularımı şöyle ifade edeyim. Ben daha önce böyle bir şey, böyle bir karşılamayı hayatımda ilk kez görüyorum. Hem dün hem bugün inanılmaz bir sevgi gösterdiniz. Benim adıma da inanılmazdı. Hem kulüpteki herkese hem başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı inanılmaz mutluyum. Bir şeyler kazanmak için, bu kulüp için kupalar kazanmak için buradayım. Sizler için maçları oynamaya, antrenmanlara hazırlanmaya sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.