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        Haberler Dünya Donald Trump'tan 'doğumla vatandaşlık' kararı

        Donald Trump'tan 'doğumla vatandaşlık' kararı

        ABD Başkanı Donald Trump, doğumla elde edilen vatandaşlık hakkına belli kısıtlamalar getiren kararnameler imzaladı. Trump, "Yüksek Mahkeme, doğumla kazanılan vatandaşlık konusunda çok talihsiz bir karar aldı. Bu nedenle bazı düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu. Açıklamalarında İran'a da değinen Trump, "Savaşın çok yakında sona ereceğini düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 23:37 Güncelleme:
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        Trump'tan 'doğumla vatandaşlık' kararı

        ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkına yönelik kısıtlamaların daha da genişletilmesini öngören iki başkanlık kararnamesine imza attı.

        Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde, ülkede doğan kişilerin ABD Anayasası'nın 14. ek maddesiyle güvence altına alınan hak uyarınca doğrudan vatandaşlık kazanmasına karşı bir kez daha adım attı.

        Doğumla vatandaşlık hakkı bulunmayan kişi kategorilerini genişleten kararnameye imza atan Trump, ayrıca çocuğunun vatandaşlık kazanması için geçici vizeyle ABD'ye gelenleri kapsayan "doğum turizmi" uygulamasını yasaklamak üzere bir başka kararnameyi daha imzaladı.

        Trump, imzadan önce doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, kölelerin bebekleri içindi ve şimdi neler oluyor? İnsanlar bu alanda işletmeler kuruyor. Olması gereken bu değildi." ifadelerini kullandı.

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        ABD Yüksek Mahkemesinin doğumla vatandaşlık hakkına ilişkin son kararlarını da "çok talihsiz" diyerek eleştiren Trump, "Çok adaletsiz olduğu için düzenlemeler yapıyoruz." diye konuştu.

        Yüksek Mahkeme, haziranda, Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının anayasayla korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde karar vermişti.

        Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu.

        İRAN'A İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirtti.

        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

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        İran'la müzakerelerin iyi şekilde devam ettiğini anlatan Trump, net ifadeler kullanmaktan kaçınsa da anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.

        ABD Başkanı, "Savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında bitecek. (İran'ın) Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

        Müzakereleri yakından takip ettiğini ve kendisinin de dahil olduğunu aktaran Trump, anlaşmanın ne zaman imzalanacağı sorusuna, "Bence işler çok iyi gidiyor. Müzakerelerde ben de yer alıyorum. Bence gayet iyi gidiyoruz. (Anlaşma) Yakında gerçekleşebilir." yanıtını verdi.

        Trump, müzakerelerin, Hürmüz Boğazı ile ilgili kısmında, İran'la anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri de değerlendirerek, bu konuda Tahran'la tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini dile getirdi.

        Abluka yoluyla boğazı ABD'nin kontrol ettiğini savunan Trump, yine de İran'ın boğazdan geçen gemilere ateş açabileceğini ya da deniz mayınlarının tankerlere çarpabileceğini söyledi.

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        Trump'tan Rusya ve Ukrayna'ya mesaj

        ABD Başkanı, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da güncel durumu değerlendirerek, Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya zamanında çok fazla silah ve mühimmat verdiğini savundu.

        ABD olarak sadece Ukrayna'ya değil birçok ülkeye çok fazla silah ve mühimmat gönderdiklerini anlatan Trump, ihtiyaç duymaları halinde bunların bazılarını geri alabileceklerini belirtti.

        Trump, İran'la ilgili ihtiyaç duydukları mühimmatlar konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını savunarak, bu stokları günlük olarak tedarik edip yerine koyduklarını kaydetti.

        *Haberde, AP'nin arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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