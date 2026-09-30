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        Haberler Dünya Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi

        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi

        BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai'nin 150'den fazla kişiyi taşıyan Dubai-Tel Aviv yolcu uçağında kaçırılma kodu verildi. İsrail basını, savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını ve uçağın Suudi Arabistan yönüne yönlendirildiğini bildirdi. İsrail Başbakanlık Sözcüsü, "Olay uçak kaçırma eylemi değil" açıklamasında bulundu. İsrail basını ise pilotların kavga ettiğini öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi

        Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi. Olayın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanlık Sözcüsü, kaçırılma eylemi olmadığını söyledi, İsrail basını da pilotların kavga ettiğini öne sürdü.

        İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu yayınladı.

        UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A İNDİ

        Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiren haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi. Bir süre sonra uçağın Suudi Arabistan'a indiği belirtildi.

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        Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.

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