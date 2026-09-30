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        Haberler Gündem Süresiz nafaka kararı iptal edildi

        Süresiz nafaka kararı iptal edildi

        Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafakanın iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        Süresiz nafaka kararı iptal edildi

        Antalya 12. Aile Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasına ilişkin "süresiz olarak" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda ibarenin Anayasa'nın 2., 10., 20., 35. ve 41. maddelerine aykırılığı öne sürülerek iptali istendi.

        Mevcut düzenlemeye göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, diğer taraftan mali gücü oranında süresiz nafaka isteyebiliyor. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmıyor.

        AYM, 10 Temmuz 2025'teki ilk incelemede dosyada eksiklik bulunmadığına ve işin esasının incelenmesine oybirliğiyle karar verdi. 4 Haziran 2026 tarihli karar (Esas: 2025/156, Karar: 2026/131), bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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