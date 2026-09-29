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        Haberler Spor Futbol İngiltere İngiliz futbolunda Manchester City depremi: Suçlu bulundu!

        İngiliz futbolunda Manchester City depremi: Suçlu bulundu!

        Premier Lig, finansal kuralları ihlal nedeniyle inceleme altında olan Manchester City'nin bağımsız komisyon tarafından suçlu bulunduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 19:47 Güncelleme:
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        İngiliz futbolunda Manchester City depremi!

        Premier Lig, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 9 sezonluk bir dönemde Premier Lig'in finansal kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekten ve ligin soruşturmasıyla iş birliği yapmamakla ilgili suçlamaların çoğundan suçlu bulduğunu açıkladı.

        GERÇEK DIŞI SÖZLEŞMELER VE YANILTICI FİNANSAL RAPORLAR

        Komisyon tarafından yayımlanan "Çekirdek Karar" raporunda, kulübün işleyişine ilişkin şu ihlaller tespit edildi:

        Sponsorluk gelirlerinde gelir artırımı: Kulüp, sponsorluk sözleşmelerini değerinin üzerinde göstererek gelirlerini yapay olarak artırdı. Sözleşme tutarlarının bir kısmının sponsor şirketler yerine kulübün sahibi Abu Dhabi United Group (ADUG) tarafından finanse edildiği belirlendi.

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        Giderlerin gizlenmesi ve yanıltıcı beyanlar: ADUG kaynaklı gizli finansman modelleri ve oyuncu imaj haklarına dair muvazaalı düzenlemelerle kulübün faaliyet giderleri düşük gösterildi. Böylece kulüp, denetçilere ve futbol yönetim organlarına yanlış finansal tablolar sundu.

        Harcama limitlerinin aşılması: Kulübün gerçek mali tabloları yansıtıldığında, Premier League'in Kar ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) ile UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) harcama limitlerinin çok üzerinde kaldığı saptandı.

        Soruşturmaya engel olma: Dört yıl süren inceleme boyunca kulübün, lig yönetiminin yürüttüğü soruşturmayı engellemeye çalıştığı ve iş birliği yükümlülüklerini ihlal ettiği karara bağlandı.

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        Uygulanan yöntemlerle kulübün 900 milyon sterlinden fazla tutarda geliri yapay olarak şişirdiği ve maliyetlerini gizlediği ifade edildi.

        RICHARD MASTERS: LİGİN ADALETİNİ KORUMAK GÖREVİMİZ

        Kararın ardından değerlendirmede bulunan Premier League İcra Kurulu Başkanı (CEO) Richard Masters, bağımsız kararın kulübün yıllar süren ihlallerini kanıtladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Bu disiplin davası ve alınan karar, Premier League tarihinin en önemli adımıdır. Karar, Manchester City'nin yaklaşık on yıl boyunca lig kurallarını sistematik olarak ihlal ettiğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Süreç uzun ve zorlu geçse de lig yönetimi olarak gerçeklerin bağımsız şekilde tespit edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kulüplerimiz ve taraftarlarımız için rekabetçi ve adil bir ortam sağlamak en temel sorumluluğumuzdur."

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        MANCHESTER CITY: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

        Manchester City, yaptığı açıklamada Premier Lig Komisyonu’nun bugün yayımlanan görüşü karşısında hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

        Kulüpten yapılan açıklamada "Premier Lig tarafından yöneltilen suçlamalar konusunda masumdur ve bu davaya ilişkin tüm pozisyonlarını destekleyen sarsılmaz, reddedilemez nitelikte geniş bir kanıt bütünü mevcuttur. Bu nedenle Kulüp, uygun görülen tüm idari ve hukuki mercilerde kararlı ve gerektiğinde ön alıcı adımlarla mücadelesini sürdürecektir. Premier Lig süreci, henüz tamamlanmamış önemli unsurlarıyla birlikte devam etmektedir. Manchester City; söz konusu görüşün hukuk, ilke ve maddi vakalar bakımından açık ve esaslı hatalar içerdiği ve güvenilirlikten yoksun olduğu gerekçesiyle şimdi kendisine açık olan temyiz yollarını işletecektir." ifadeleri kullanıldı.

        İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

        Bağımsız Komisyon'un suçluluk kararının ardından verilecek yaptırımlar (puan silme, para cezası veya küme düşürme vb.) ayrı bir gizli duruşmada ele alınacak.

        İngiliz ekibinin Bağımsız Komisyon'un bu kararına karşı 2 Ekim Cuma gününe kadar Temyiz Kurulu'na başvurma hakkı bulunuyor. Premier League Yönetim Kurulu, temyiz ve ceza süreçlerinin en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor.

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        #manchester city
        #premier lig
        #ceza
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