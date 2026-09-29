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        Haberler Gündem Başsavcılık, Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması için harekete geçti

        Başsavcılık, Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması için harekete geçti

        Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 19:43 Güncelleme:
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        Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması talebi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, başsavcılık tarafından İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Konuya ilişkin ilgili kurumlara müzekkere yazıldığı bildirildi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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