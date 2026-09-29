Başsavcılık, Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması için harekete geçti
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması talep edildi
Giriş: 29 Eylül 2026 - 19:43 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, başsavcılık tarafından İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Konuya ilişkin ilgili kurumlara müzekkere yazıldığı bildirildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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