Başsavcılık, Kaya ailesinin mal varlıklarının dondurulması için harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, başsavcılık tarafından İlyas Kaya ve eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın tüm mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Konuya ilişkin ilgili kurumlara müzekkere yazıldığı bildirildi.

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