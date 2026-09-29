Fon soruşturmasında 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan 5 lüks villaya el konuldu.

Toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirtilen taşınmazlara ilişkin incelemelerde, söz konusu varlıkların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında taşınmazlarla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.