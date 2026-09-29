İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, ABD’den İstanbul’a giriş yapmak üzere limana gelen Astor Enerji şirketi sahibi Feridun Geçgel’in pasaportuna el konuldu. Feridun Geçgel, 29 Eylül saat 18.38 sıralarında ABD’den giriş yapmak üzere limana geldi. Yapılan kontrolde Geçgel hakkında, 26 Eylül tarihli soruşturma dosya kararı kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Mahkeme kararı doğrultusunda Geçgel’in pasaportuna el konulurken, kendisine gerekli tebliğin yapıldığı öğrenildi.
Fon soruşturmasında 1,2 milyar TL değerindeki 5 villaya el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu değerlendirilen toplam piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar TL olan 5 lüks villaya el konuldu. İncelemelerde taşınmazların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği belirtildi
Giriş: 29 Eylül 2026 - 23:02 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan 5 lüks villaya el konuldu.
Toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu belirtilen taşınmazlara ilişkin incelemelerde, söz konusu varlıkların mal varlığının devredilmesi ve azaltılmasına yönelik işlemler kapsamında değerlendirildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında taşınmazlarla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
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