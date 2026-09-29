CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, milli arada HT Spor'un konuğu oluyor.

HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul moderatörlüğünde; HT Spor yorumcuları Yalçın Ayhan ve Sercan Dikme ile HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç soruyor, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yanıtlıyor.

İşte Adalı'nın açıklamaları:

Ahmet Selim Kul: MHK Başkanı ile 6 kişi gözaltına alındı. Sabah haberi görünce ne hissettiniz?

Serdal Adalı: Sabah erken saatlerde duydum haberi. İşin aslında artık adli bir konu olduğu için, bu konu üzerinde konuşmam pek doğru da olmaz. Adalete güveniyoruz. Başından beri Beşiktaş olarak hep çıkıp iki senedir söylediğim şey; adalet istiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz. İşin aslında da bugün bu gelişmeler olmasa bu konu üzerinde konuşmayı arzu ettiğim konular da vardı. Artık işin soruşturma aşaması var. Doğrusu ne ise o olsun bu konu hakkında çok konuşmak da istemiyorum konunun bi adli kısmı olduğu için.

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🗣️ @ahmetselimkul: MHK Başkanı ile 6 kişi gözaltına alındı. Sabah haberi görünce ne hissettiniz?



🎙️ Serdal Adalı: Sabah erken saatlerde duydum haberi. İşin aslında artık adli bir konu olduğu için, bu konu üzerinde konuşmam pek doğru da olmaz. Adalete güveniyoruz. Başından beri… pic.twitter.com/5FDo7mj7uf — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2026

"HERKES AYNI ŞEYLERDEN ŞİKAYETÇİ"

Serdal Adalı: Başından beri Beşiktaş olarak ne söylediysek Sayın Adalet Bakanımız da o paralelde bir açıklama yapmış. Türk milletinin tek zevki tek eğlencesi futbol. Bunun da düzgün, adil ve eşit bir şekilde yönetilmesi lazım. Biz de hiç hoşnut değiliz her maçtan sonra hakem konuşmaktan hakem hatalarından bahsetmekten. İnşallah bu son gelişmelerden sonra beklediğimiz adalet sadece bizim için değil, Türkiye'deki her takım için geçerli olur; çünkü herkes aynı şeylerden şikayetçi. İnşallah ülkemiz için hayırlısı neyse o olur.

💥 Serdal Adalı: Başından beri Beşiktaş olarak ne söylediysek Sayın Adalet Bakanımız da o paralelde bir açıklama yapmış. Türkiye'de Türk milletinin tek eğlencesi futbol. Bunun da düzgün, adil ve eşit bir şekilde yönetilmesi lazım.



İnşallah bu son gelişmelerden sonra… pic.twitter.com/7LaUKk2XTg — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2026

"İSİM ÖNEMLİ DEĞİL YETER Kİ BİR ŞEYLER DÜZELSİN"

Sercan Dikme: Anthony Taylor'ın ismi geçiyor ne dersiniz?

Serdal Adalı: Olabilir. Yabancı teknik direktör, yabancı hakem olduğu gibi yabancı MHK Başkanı da olabilir. Yeter ki bir şeyler düzelsin. Bir şeyleri düzelteceksek bunu o yapmış, bu yapmış, Anthony Taylor yapmış ya da başkası yapmış diye bakmam. Ancak Türkiye'de de hakemlik konusunda MHK'yi yönetecek çok iyi hocalarımız, eski hakemlerimiz var. Onlardan biri de olabilir. Yeter ki düzgün bir yönetim göstersinler bizim için isim çok önemli değil.

🗣️ @sercan_dikme: Anthony Taylor'ın ismi geçiyor...



💥 Serdal Adalı: Olabilir. Yabancı teknik direktör, yabancı hakem olduğu gibi yabancı MHK Başkanı da olabilir. Yeter ki bir şeyler düzelsin. Bir şeyleri düzelteceksek bunu o yapmış, bu yapmış, Anthony Taylor yapmış ya da… pic.twitter.com/zlgo7F1QLw — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2026

"HAKEM HATALARI YAŞANMASA BUGÜN LİDERDİK"

"Geçirdiğimiz 4-5 sene içinde Beşiktaş camiası çok zor günler geçirdi. Başkanlar ve teknik direktörler değiştirdik. Ama Beşiktaş'ın sahada uğradığı o haksızlıklar, haklarının yenilmesi maalesef bizim camiada çok çabuk unutuldu. İşte 6 haftada 6 puanımız gitmiş. Hiç kimsenin itiraz edemediği, etmediği tam 6 golümüz iptal edildi. O maçlarda berabere dahi kalsaydık Beşiktaş şu an yine liderdi. Hiç kimse hatırlamıyor. İki hafta önce Trossard'ın yumruklanmasını, diğer tarafta üç kişinin futbolcumuzu yere yatırmasını —penaltıyı falan geçtik artık— kimse hatırlamıyor. Maalesef bu durum sadece bizde değil, diğer kulüplerde de böyle."

💥"Hakem hataları yaşanmasa bugün liderdik."



🎙️ Serdal Adalı: Geçirdiğimiz 4-5 sene içinde Beşiktaş camiası çok zor günler geçirdi. Başkanlar ve teknik direktörler değiştirdik. Ama Beşiktaş'ın sahada uğradığı o haksızlıklar, haklarının yenilmesi maalesef bizim camiada çok çabuk… pic.twitter.com/OcFnh21mOj — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2026

"BU KARAR YÖNETİM KURULU SAYISINI ARTIRMADIĞIMIZ İÇİN ALINDI"

Ahmet Selim Kul: Beşiktaş neden seçime gidiyor?

Serdal Adalı: Seçim düşüncem vardı, sezon bittikten sonra yapalım diye. Bir tüzük değişikliği hazırlığımız vardı ancak yaz dönemine yetişmedi. Hem yönetim kurulundaki arkadaşların sayısını artırmak hem de görev süremizi iki yıla düşürmek istiyoruz. Bu iki yıllık görev süresi içinde yapılan borçlanmalardan ve bütçeyi aşan miktarlardan başkan ve yönetim kurulunun bizzat sorumlu olacağı bir tüzük değişikliği çalışmamız var. Ancak bu çalışma yetişmedi. 18 aydır aynı yönetim kuruluyla çalışıyoruz. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum. Buraya onlar uğurladı beni. Aramızda “Ben yönetimdeyim, değilim” gibi bir küslük, darılma söz konusu değil. Kaldı ki çoğu arkadaşımız Futbol A.Ş.'de görevlerine devam edecek. Çünkü herkesin devam ettirdiği, ilgilendiği projeler ve takip ettiği konular var. İçlerinde “Yoruldum” diyenler oldu. Evinde problem yaşayacak hale gelen arkadaşlarımız oldu. Yeni projeler planladık. Önümüzdeki dönemde bunlar devreye girecek. Bir de yeni bir kan takviyesi yapalım, yeni bir heyecan gelsin istedik. Takım da iyi gidiyor. İçimizden birilerinin takımla daha fazla vakit geçirmesi düşüncemiz vardı. Yoksa herhangi bir memnuniyetsizlikten ya da bir ihtiyaçtan dolayı seçime gitme gibi bir düşüncemiz yok. Bu karar biraz daha yönetim kurulu sayısını artıramadığımız için alındı. Bir kısmımız Futbol A.Ş.'de devam edeceğiz, yeni arkadaşlarımız da bu tarafta görev alacak. Futbol A.Ş.'de de yeni isimler olacak. Seçim kararı almamızın sebebi bu.

🗣️ @ahmetselimkul: Beşiktaş neden seçime gidiyor?



💥 Serdal Adalı: Seçim düşüncem vardı, sezon bittikten sonra yapalım diye. Bir tüzük değişikliği hazırlığımız vardı ancak yaz dönemine yetişmedi. Hem yönetim kurulundaki arkadaşların sayısını artırmak hem de görev süremizi iki… pic.twitter.com/2JEqpZbVYU — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2026

"İYİ BİR YÖNETİM KURULU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sercan Dikme: Yönetim kurulu listenize bakınca aslında sayı olarak köklü bir değişiklik yaptınız. Yeni yönetim kurulunda görev tanımları belli mi?

Serdal Adalı: Zannediyorum görev tanımlarını henüz yapmadık. Görev dağılımını da tahmin ediyorum ki çarşamba günü mazbataları aldıktan sonra, ilk yapılacak yönetim kurulunda belirleyeceğiz. Yeni arkadaşlarla da oturup konuşacağız. Nerede faydalı olabileceklerini biliyorum ama onların da fikirlerini alarak, kendileriyle paylaşarak görev dağılımını yapacağız. Mete Düren Hocamızla 2010'daki ilk yönetim kurulunda beraber çalışmıştık. Cengiz Bey de kulüpte arkamızı toparlar ve camiayı da çok iyi tanıyan bir isim. İyi bir yönetim kurulu olduğunu düşünüyorum. Herkesin “Bunun ne işi var?” diyebileceği bir durum yok orada. Zaten önceden de yoktu. Önümüzdeki 18 ayda yapacağımız çok iş var. İnşallah bu ekiple birlikte o dönemi sorunsuz bir şekilde geçiririz.

🗣️ @sercan_dikme: Yönetim kurulu listenize bakınca aslında sayı olarak köklü bir değişiklik yaptınız. Yeni yönetim kurulunda görev tanımları belli mi?



💥 Serdal Adalı: Zannediyorum görev tanımlarını henüz yapmadık. Görev dağılımını da tahmin ediyorum ki çarşamba günü mazbataları… pic.twitter.com/GaTRay6EAW — HT Spor (@HTSpor) September 29, 2026

"BİZİM DERDİMİZ PARA DEĞİL"

Oğuzhan Genç: Yeni yönetimde merak edilen noktalardan biri de hem maddi destek hem de sponsorluklar konusu. Buna dair yeni isimlerden beklentileriniz neler?

Serdal Adalı: Hiç kimseyi yönetim kuruluna alırken “Mutlaka maddi bir katkı sağlayacaksın” diye konuşmadık. Ama her yönetim kurulunda olduğu gibi bizde de bu durum var. Gerektiği zaman hepimiz elimizi cebimize atıyoruz. Geçtiğimiz 3-4 ay önce bir bankadaki kredi kapatma sürecinde kulüpte olan parayı verdik, cebimizdekini de verdik. Böylece bir miktar faiz yükünden kurtulundu. Para gerektiği zaman, geçtiğimiz yönetimde de bu yönetimde de aynı şekilde hareket ediyoruz. Ancak 18 ay önceki gibi bir durumumuz yok. Bizim derdimiz para değil.