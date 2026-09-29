Turistik Karaelmas Ekspresi’nin 2026 yılı seferlerine 2 Ekim’de başlayacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, “Trenimiz Ankara’dan Zonguldak’a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde; Zonguldak’tan Ankara’ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek.” ifadelerini kullandı