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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Zonguldak arasında işletilen Turistik Karaelmas Ekspresi'nin Ekim ayında yeniden raylara ineceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Turistik Karaelmas Ekspresi, 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer gerçekleştirecek. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkânı sunacağız." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen Turistik Karaelmas Ekspresi’nin Ekim ayında yeniden raylara ineceğini bildirdi.

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        Bakan Uraloğlu, Ankara ile Zonguldak arasında turizm odaklı demiryolu ulaşımına katkı sağladığını kaydetti.

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        Turistik Karaelmas Ekspresi’nin 2026 yılı seferlerine 2 Ekim’de başlayacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, “Trenimiz Ankara’dan Zonguldak’a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde; Zonguldak’tan Ankara’ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek.” ifadelerini kullandı

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        Ankara-Zonguldak seferlerinin cuma günleri saat 23.00’te, Zonguldak-Ankara seferlerinin ise cumartesi günleri saat 23.00’te gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, trenin 6 yataklı ve 1 yemekli olmak üzere toplam 7 vagon ve 120 yolcu kapasitesiyle hizmet vereceğini kaydetti.

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        Turistik Karaelmas Ekspresi’nin ilk turistik seferlerinin 2025 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatan Uraloğlu, Ankara-Zonguldak-Ankara parkurunda geçen yıl 4 gidiş ve 4 dönüş olmak üzere toplam 8 sefer düzenlendiğini ifade etti.

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        Uraloğlu, “Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferinden itibaren Batı Karadeniz’in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demiryoluyla keşfetmek isteyen yolcularımıza farklı bir seyahat deneyimi sundu. 2026 yılında da bu deneyimi sürdürüyoruz.” dedi.

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        Bakan Uraloğlu, Turistik Karaelmas Ekspresi’nin güzergâh üzerindeki şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin keşfedilmesine de imkân sağladığını belirtti.

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        2026 yılı programında Ankara’dan Zonguldak yönüne seyahat eden yolcuların Yenice’de, dönüş güzergâhında ise Çankırı ve Kalecik’te gezi amaçlı duraklamalar yapacağını bildiren Uraloğlu, “Yenice’nin doğal güzelliklerinden Zonguldak’ın tarihine, Çankırı’nın kültürel mirasından Kalecik’in değerlerine uzanan bu yolculuk, demiryolu ile turizmi buluşturacak.” ifadelerini kullandı.

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