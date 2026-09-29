Vincenzo Montella'ya eleştiri! "TFF arayışlara başlamış"
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında A Milli Takımımız, Bursa'da ağırladığı İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Takımın performansını eleştiren spor yazarları, teknik direktör Vincenzo Montella'ya da değindi.
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Millilerin özellikle ilk yarıdaki etkisiz futbolu ve savunmada yaptığı hatalar tepki çekerken, spor yazarları karşılaşmanın ardından A Milli Takım'ın performansını ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihlerini değerlendirdi.
"YENİ BİR HEYECANA İHTİYACIMIZ VAR"
Levent Tüzemen: "Montella, Abdülkerim'i, İsmail'i ve Kerem'i oyuna aldıktan sonra İtalya'ya karşı daha cesaretli, daha istekli, daha uyumlu bir oyun ortaya koyduk. Yenilen gollerde kaleci Altay'ın ciddi hataları oldu. Celta Vigo'da 7 maçta sıfır dakika almış bir kaleci, Milli Takım'ın kalesine geçer mi? Montella'nın bu tercihi, sezon başından beri kendi takımlarında oynayan Muhammed ve Okan Kocuk'a bir saygısızlıktır. Oynayan kaleci varken oynamayan kaleci mi milli takım kalesini korur. Bursa'da ağır bir yenilgi aldık. Yeni bir heyecana ihtiyacımız var. Montella bence kendi heyecanını kaybetti. TFF, Milli Takım'daki görevine devam etmesi konusunda sağduyulu bir karar vermeli." (Sabah)
"ARTIK ACI VERİYOR!"
Fatih Doğan: "Türkiye adına işin özeti şu; çok taktik konuşmaya gerek yok. Sorun oyun kimliği sorunu. Türkiye'ye monte edilen Montella futbol anlayışı artık acı veriyor! Savunmayı beşle, oyunu geriden kur, santrforsuz oyunla orta sahayı geçiş oyununa dönüştür. Biçilen bu gömlek Türkiye'ye dar geliyor. Futbolcularımız giderek oyun karakterlerinden uzaklaşmaya ve ayaklarında pranga varmış gibi oynamaya başladı. TFF bir karar verecek. Türk Milli Takımı'nın kapasitesi bu mu? Montella ile ve felsefesiyle nereye gidiyoruz?" (Sabah)
"GÖRMEK İSTEMİYORUM ARTIK!"
Uğur Meleke: "Süper Lig’de uzun süredir bu tip formasyon ve tutucu oyun anlayışıyla dizilen iki takım var: Alanya ve Göztepe... Joao Pereira’nın da Stanimir Stoilov’un da hedefi topa sahip olmak değil. Rakiplerinin tamamlayamadığı hücumları, duran topları kollayan iki pragmatik teknik adam. Pereira’nın, Stoilov’un mantalitesini milli takımda görmek ister misiniz? Ben istemem. Montella’nın bu tutuculuğunu da görmek istemiyorum ben milli takımda artık." (Hüriyet)
"TFF DE ARAYIŞLARA BAŞLAMIŞ"
Engin Verel: "Radikal bir değişime ihtiyaç var. En kestirme yol; hazır İtalyanlar gelmişken Montella'yı da rakip kafileye dahil edip ülkesine göndermek. Sadece hesabı ödemesi gereken Montella mı? Elbette değil. Ama böyle fırtınalı havalarda gemiyi batırırsan hesap tayfadan veya patrondan önce kaptandan sorulur. Hafta içi Fransız basını, Türk Millî Takımı yetkililerinin Didier Deschamps'la görüştüğü ancak Fransız hocanın 1 yıl dinlenme kararı aldığı için görevi kabul etmediği yazıldı. Belli ki TFF de artık Montella'dan umudu kesmiş, arayışlara başlamış. Zaten dünkü maçtan sonra bu yırtık dikiş tutmaz." (Akşam)
"ARTIK MONTELLA DÜŞÜNSÜN"
Güntekin Onay: "Vincenzo Montella uzun zamandır burada. Artık her oyuncuyu tanıyor, elinde geniş bir milli oyuncu havuzu olmasına rağmen doğru tercihleri yapamıyor. “24 yıl sonra bizi Dünya Kupası’na bizi götürdü” diyenler futboldan anlıyor mu onu bilemem ancak matematik bilmedikleri kesin. Dünya Kupası’na artık 48 takımın gittiğini bir türlü anlatamadık. Uluslar Ligi’nde evimizde 2 maç 0 puan çektikten sonra 4 maçımız kaldı. 3’ü Fransa,İtalya ve Belçika ile deplasmanda. Artık çözümü Montella düşünsün." (Hürriyet)
"TAKIM TERTİBİ HATALIYDI"
Ömer Üründül: "Montella'nın bu maç için başlangıcındaki takım tertibi hatalıydı. Zor maçlarda düşünmeden görev verdiği İsmail Yüksek kulübedeydi. Brighton'da her maç oynayan ve son derece başarılı oynayan Ferdi de kulübedeydi. Tabii bir de kaleci sorunu var. Ben Fransa maçını yorumlarken Uğurcan hatalı kırmızı kart görünce şöyle bir görüş bildirmiştim: "Uğurcan kartını zaten son dakikada gördü. Önemli olan şu anda Uğurcan'ın atılması değil, İtalya maçında oynayamayacak olması." Bunu neden söyledim? Altay iki senedir hiç oynamıyor. Bu kadar maç eksiği olan bir kalecinin böyle zor bir mücadelede hata yapmaması mümkün değil. Tabii burada Altay'ın hiçbir günahı yok." (Sabah)
"SAVAŞMADAN KAZANILMAZ MONTELLA!"
Zeki Uzundurukan: "Millilerimiz kötü ötesi bir ilk yarı oynayınca tribünler de 'yuh' sesleri ile ortadaki tablonun vahim durumunu özetledi aslında. Sahada yenilgiye baş kaldırmayan bir milli takıma kaç zamandır alışık değildik biz. Son Dünya Kupası'nda bile bu kadar kötü değildik ... Ne oldu bize böyle Montella hocam! İlk yarıda adeta morfin yemiş gibiydik. Uyuşuk ve uykudan yeni uyanmış gibi... A Ligi'nde ikide sıfır çektik. En zor rakiple oynayacağız şimdi! Belçika maçında bu futbolla büyük fark yeriz. Toparlanıp Türk kuvvetiyle oynamalıyız! Savaşmadan, yürekli olmadan maç kazanılmaz Montella!" (Fotomaç)
"GÜNLERİ SAYILI"
Ömer Faruk Ünal: "Montella: Dakika 27! 3-0 geriye düşmüşüz; sahaya, oyuna tek hamlesi olmadı! Devreyi bekledi, şoktan çıkamamıştı. Günleri sayılı, kredisi, desteği kalmadı!" (Türkiye)
"SAHİP ÇIKMAK DA GÖREVİMİZ"
Murat Özbostan: "Şimdi önümüzde iki soru var. Kısa vadede A Ligi'nden düşme ihtimali ciddi şekilde tartışılacak. Uzun vadede ise daha büyük bir karar bizi bekliyor: Genç oyuncu grubuna güvenip sabır mı göstereceğiz, yoksa teknik direktör değişikliğini mi gündeme alacağız? Ne olursa olsun bu takım bizim ve bir tane Ay-Yıldızlı takımımız var. Sahip çıkmak da görevimiz." (Sabah)
"BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI"
Abdullah Ercan: "Her şeyden önce heyecanımız yoktu. Böyle bir oyun mu olur? İlk devredeki skordan sonra Montella'nın ikinci devre bir değişiklik yapması kaçınılmazdı. Çünkü 3-0'dan sonra her türlü riski almaya mecburdu. Montella Orkun, Can ve Merih'i oyundan çıkararak yerlerine Abdülkerim, Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'i alarak oyunun çehresini değiştirmek istedi. Böyle bir hamleden sonra 47'de Barış Alper'le golü bulmamız bir anda ümitleri yeşertti. Golün erken gelmesiyle birlikte ikinci yarıda çok şeyin değişebileceğine dair umutlandık. Ancak skor 3-1 olduktan sonra kalemizde 4. golü görünce artık bizim için deyim yerindeyse maç bitti. Uluslar Ligi'ne gerçekten çok kötü bir başlangıç yaptık. Evimizdeki 2 maçtan puansız ayrılarak kendimizi zor bir noktaya taşıdık. Yapacak bir şey yok. Hatalarımızdan ders alarak Belçika maçına hazırlanmaktan başka çaremiz kalmadı." (Takvim)
"HAKEMDEN ÖRNEK PERFORMANS"
Mustafa Çulcu: "Evrensel ölçekte kendini kanıtlamış başarılarıyla tartışmaya kapalı, Türkiye'nin Collina'dan sonra en güven duyduğu ve uğurlu gelen hakemi. Aileden gelen güçlü hakemlik kültürü ve mesleki mirası bu maçta bir kez daha sahaya yansıttı. Çok başarılı, örnek performans gösterdi." (Sabah)