Sağanak esareti! Dere taştı, su baskınları yaşandı!
Sağanak yağış bazı illerde su baskınlarına neden oldu. Sakarya'nın Karasu ilçesinde de dere taştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı
Giriş: 29 Eylül 2026 - 09:54 Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle mahalle içerisinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
DHA'nın haberine göre Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi’nde, meteorolojik uyarının ardından dün başlayan yağış, gece ve sabah saatlerinde yoğun şekilde devam etti.
Yağış nedeniyle sabah saatlerinde mahalle içerisinden geçen dere taştı.
Derenin taşması sonucu mahallede bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su baskınları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bölgede çalışma başlatıldı.
Yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle mahallede su baskınlarına karşı tedbir alınırken, taşkının ardından oluşan zararların belirlenmesi için çalışma yapılması bekleniyor.
REKLAM
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ