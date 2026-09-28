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        Haberler Magazin Marco Asensio baba oluyor

        Marco Asensio baba oluyor

        Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, model sevgilisi Lavinia Leonhard ile bir erkek bebek beklediklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 18:48 Güncelleme:
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        Kariyerinde PSG ve Real Madrid gibi takımlarda forma giyen, şimdilerde Fenerbahçe'de top koşturan Marco Asensio, bu kez yeşil sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

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        Uzun süredir model sevgilisi Lavinia Leonhard ile gözlerden uzak ama mutlu bir birliktelik sürdüren yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi.

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        İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yakında baba olacağını duyurdu.

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        Sevgilisi Lavinia Leonhard ile birlikte objektif karşısına çıkan 30 yaşındaki futbolcunun, bir erkek bebek beklediği öğrenildi.

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        Marco Asensio ve Lavinia Leonhard, bebeklerinin ultrason görüntüsünü de paylaştı. Ünlü futbolcu, paylaşımına "Aile büyüyor" notunu düştü.

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        Çiftin bu mutluluğu, takım arkadaşları, yakınları ve takipçilerinden gelen tebrik mesajlarıyla karşılandı.

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        #fenerbahçe
        #Marco Asensio
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