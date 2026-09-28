Marco Asensio baba oluyor
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, model sevgilisi Lavinia Leonhard ile bir erkek bebek beklediklerini duyurdu
Kariyerinde PSG ve Real Madrid gibi takımlarda forma giyen, şimdilerde Fenerbahçe'de top koşturan Marco Asensio, bu kez yeşil sahadaki performansıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.
Uzun süredir model sevgilisi Lavinia Leonhard ile gözlerden uzak ama mutlu bir birliktelik sürdüren yıldız futbolcudan müjdeli haber geldi.
İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yakında baba olacağını duyurdu.
Sevgilisi Lavinia Leonhard ile birlikte objektif karşısına çıkan 30 yaşındaki futbolcunun, bir erkek bebek beklediği öğrenildi.
Marco Asensio ve Lavinia Leonhard, bebeklerinin ultrason görüntüsünü de paylaştı. Ünlü futbolcu, paylaşımına "Aile büyüyor" notunu düştü.
Çiftin bu mutluluğu, takım arkadaşları, yakınları ve takipçilerinden gelen tebrik mesajlarıyla karşılandı.