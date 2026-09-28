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        Deniz Göktaş hakim karşısına çıkıyor

        Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş, bugün hakim karşısına çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:13 Güncelleme:
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        Deniz Göktaş hakim karşısına çıkıyor

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı tarafından sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlanmıştı.

        Hazırlanan iddianamede, Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” ismiyle yayınlanan gösteri içeriğinde sarf ettiği ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 2 yıl 2 aydan 9 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

        Göktaş, hakkında açılan davada bugün hakim karşısına çıkacak.

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