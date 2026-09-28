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        Haberler Yaşam 28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız

        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız

        26 Eylül Koç Dolunay'ının etkileri sürerken, 28 Eylül'de Mars'ın Aslan'a geçişiyle hareket ve rekabet artıyor. 30 Eylül'de Merkür'ün Akrep'e geçmesiyle gizli kalan konular gündeme gelirken, 3 Ekim'de başlayacak Venüs retrosu ilişkilerde geçmişi yeniden sorgulatıyor. Peki 28 Eylül-4 Ekim haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız

        28 Eylül - 4 Ekim haftasında gökyüzünde ilişkiler, iletişim ve güç dengeleri ön planda. 26 Eylül'deki Koç Dolunay'ının etkileri devam ederken duygusal yoğunluk ve fikir ayrılıkları artabilir. Kendimizi fiziksel ve ruhsal olarak fazla yormamak önemli olacak. 28 Eylül'de Mars'ın Aslan burcuna geçmesiyle hareket, cesaret ve rekabet artıyor. Ancak ego ve güç mücadelelerine dikkat.

        30 Eylül'de Merkür'ün Akrep burcuna geçmesiyle gizli kalan düşünceler ve bastırılmış duygular gündeme geliyor. 3 Ekim'de Venüs'ün Akrep burcunda retroya başlaması ise ilişkilerde geçmiş meseleleri yeniden açıyor. Sözlerden çok davranışlara bakacağımız, sevdiğimiz kişilerle aramızdaki bağı sorgulayacağımız bir dönem başlıyor. Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.

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        Sevgili Koçlar, Dolunay'ın etkisi devam ediyor. İlişkilerde gerilim ve önemli kararlar gündemde.

        Sevgili Boğalar, iş ve günlük hayatınız yoğunlaşıyor. Geçmişten kalan bir konu yeniden karşınıza çıkıyor.

        Sevgili İkizler burçları, aşk ve sosyal çevreniz hareketleniyor. Bir ilişkide ne istediğiniz daha net hale geliyor.

        Sevgili Yengeçler, ev ve aile hayatında duygusal bir dönem var. Geçmişten kalan bir mesele yeniden konuşuluyor.

        Sevgili Aslanlar, Mars burcunuza geçiyor. Enerjiniz yükselirken rekabet ve ego konularına dikkat.

        Sevgili Başaklar, Merkür'ün Akrep'e geçişiyle iletişim hızlanıyor. Söylenmeyen bazı konular gündeme geliyor.

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        Sevgili Teraziler, ilişkilerde geçmiş meseleler yeniden açılıyor. Sözlerden çok davranışlara önem vereceğiniz bir dönem.

        Sevgili Akrepler, Venüs retrosu burcunuzda başlıyor. Aşk hayatında geçmiş ilişkiler ve duygular yeniden gündemde.

        Sevgili Yaylar, sosyal çevrenizde hareket var. Eski bir arkadaşlık ya da konu yeniden karşınıza çıkıyor.

        Sevgili Oğlaklar, kariyer hayatınızda rekabet artıyor. Güç mücadelelerine karşı sakin kalmak önemli.

        Sevgili Kovalar, eğitim, seyahat ve gelecek planlarında yeni gelişmeler var. Eski bir fikir yeniden gündeme geliyor.

        Son olarak sevgili Balıklar, ortak para ve maddi konular öne çıkıyor. İlişkilerde güven ve beklentiler yeniden sorgulanıyor. Herkese huzurlu ve keyifli haftalar. Hoşçakalın.

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