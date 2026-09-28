Van'ın Tuşba ilçesinde uzun namlulu silahla okula gelen öğrenci büyük korkuya neden oldu.

İHA'nın haberine göre olay, ilçedeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi.

Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, polis ekiplerine de hemen haber verildi. Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi. Olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.