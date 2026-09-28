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        Haberler Gündem Güncel Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!

        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz hafta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün Van'da büyük bir korku meydana geldi. Olayda, kentin Tuşba ilçesinde uzun namlulu silahla okula gelen kız öğrenci, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!

        Van'ın Tuşba ilçesinde uzun namlulu silahla okula gelen öğrenci büyük korkuya neden oldu.

        İHA'nın haberine göre olay, ilçedeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kız öğrenci, sabah saatlerinde boş olduğu belirtilen pompalı tüfekle okula gelirken fark edildi.

        Öğretmenler ve veliler tarafından müdahale edilerek silah alınırken, polis ekiplerine de hemen haber verildi. Bölgeye gelen polis ekipleri silaha el koyarken, öğrencinin ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi. Olayı duyan öğrenci velileri ise okula akın etti.

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