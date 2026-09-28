Zeynep Bastık: Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!

Zeynep Bastık, Aydın'ın Germencik ilçesinde 22'ncisi düzenlenen İncir Festivali'nde konser verdi. Konserin ilerleyen dakikalarında seyirciler arasında kavga çıktı.

Bastık, yaşananlara tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, "Lütfen herkes çocukların olduğunu unutmadan eğlensin. Ne yaşıyorsunuz ya? Ne oldu yani bu kadar kavga edecek?" dedi.

Seyircinin, "Bana mı söylüyorsun?" sorusuna karşılık Bastık, "Evet, sana söylüyorum. Bu müziğin arasında sen kavga edecek cümleyi nasıl kuruyorsun birbirine zaten yani? Çok acayipsiniz ya, ayıptır ya!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.