Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Zeynep Bastık: Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!

        Zeynep Bastık: Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!

        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Germencik'teki konserinde çıkan kavgaya isyan etti. Bastık, "Ne yaşıyorsunuz ya? Ne oldu yani bu kadar kavga edecek, ayıptır ya!" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 10:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Ne yaşıyorsunuz, ayıptır ya!"

        Zeynep Bastık, Aydın'ın Germencik ilçesinde 22'ncisi düzenlenen İncir Festivali'nde konser verdi. Konserin ilerleyen dakikalarında seyirciler arasında kavga çıktı.

        Bastık, yaşananlara tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, "Lütfen herkes çocukların olduğunu unutmadan eğlensin. Ne yaşıyorsunuz ya? Ne oldu yani bu kadar kavga edecek?" dedi.

        Seyircinin, "Bana mı söylüyorsun?" sorusuna karşılık Bastık, "Evet, sana söylüyorum. Bu müziğin arasında sen kavga edecek cümleyi nasıl kuruyorsun birbirine zaten yani? Çok acayipsiniz ya, ayıptır ya!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Bastık
        #festival
        #germencik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! AKOM saat verdi!
        İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! AKOM saat verdi!
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        Tayland'da sel: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Tayland'da sel: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        ABD-Çin hattında panda diplomasisi
        ABD-Çin hattında panda diplomasisi
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"
        Bakan Ersoy: Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk
        Bakan Ersoy: Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        Nuh'un Gemisi için dünyanın gözü Ağrı'da!
        Nuh'un Gemisi için dünyanın gözü Ağrı'da!
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        2 eğlence yeri ve 2 otel mühürlendi! 'Drone'lu fuhuş baskını
        Uzman çavuş izne gelmişti... Kanlı düğün kahretti!
        Uzman çavuş izne gelmişti... Kanlı düğün kahretti!
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız