Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR durağın üzerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!

        TIR durağın üzerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!

        Antalya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda kavşakta otomobille çarpışan TIR, dolmuş durağının üzerine devrildi. Duraktaki Rusya uyruklu Arina Dautova ve Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kavşakta otomobille çarpışan TIR, dolmuş durağının üzerine devrildi. Duraktaki Rusya uyruklu Arina Dautova (20) ve Azerbaycan uyruklu Alyona Dovgalyova (23) yaşamını yitirdi, TIR'ın hafif yaralı şoförü ise gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Manavgat-Alanya D-400 Karayolu Çolaklı Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.

        Olayda bir TIR, kavşağa geldiğinde aynı istikamette seyreden G.T.'nin kullandığı otomobile ve trafik ışıkları direğine çarpıp, yol kenarındaki dolmuş durağına devrildi.

        İhbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazayı görenlerin, TIR'ın devrildiği yerde 2 kişinin bulunduğunu söylemeleri üzerine, ekipler bölgeye çağırdıkları vinçle çalışma yaptı.

        REKLAM

        Devrilen TIR, çekici ve iş makineleriyle uzun uğraşlar sonucu kaldırıldı. TIR'ın dorsesinin altında kaldığı belirlenen Arina Dautova ve Alyona Dovgalyova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayı hafif yaralı atlatan TIR'ın sürücüsü H.Ç. ise hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Antalya
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        SPK’dan tasfiye edilen fonlar için ödeme açıklaması
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Fon soruşturmasında 8 gözaltı
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        Kabine toplanıyor! Fon soruşturması masada
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        “Piyasa bozucu işlemler ile ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik işlem yapılmayacak”
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Bizim Çocuklar bir ilk peşinde!
        Altında sert düşüş
        Altında sert düşüş
        Beşiktaş'ı zorlu fikstür bekliyor!
        Beşiktaş'ı zorlu fikstür bekliyor!
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!
        TIR üzerlerine devrildi! Kazada 2 kadın hayatını kaybetti!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        İrlanda'dan İsrail'e tarihi Gazze protestosu!
        Tarih yazdı
        Tarih yazdı
        İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! AKOM saat verdi!
        İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! AKOM saat verdi!
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        "Senden hâlâ nefret ediyorum!"
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        Kız öğrenci okula silahla geldi! Van'da korku dolu anlar!
        "Bekliyorum"
        "Bekliyorum"
        Tapuda elden para dönemi bitiyor
        Tapuda elden para dönemi bitiyor
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        İnsanlık yeni bir tehditle yüzleşiyor
        Tayland'da sel: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Tayland'da sel: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Egea sonrası yeni model bilmecesi
        Bakan Ersoy: Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk
        Bakan Ersoy: Antik dünyanın en lüks sofra takımlarını bu batıkta bulduk
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız
        28 Eylül - 4 Ekim haftalık burç yorumlarınız