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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ı zorlu fikstür bekliyor: 29 günde 8 kritik maç!

        Beşiktaş'ı zorlu fikstür bekliyor: 29 günde 8 kritik maç!

        Beşiktaş, milli ara sonrasında 29 gün içinde 8 zorlu maça çıkacak. Siyah-beyazlılar Süper Lig'de Kocaelispor, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği ile karşılaşırken, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim, Crystal Palace ve Celtic ile mücadele edecek. Sezona 13 resmi maçta 10 galibiyet ve 3 yenilgiyle başlayan Beşiktaş, bu süreçte 26 gol atıp 9 gol yedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ı zorlu fikstür bekliyor!

        Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından zorlu bir fikstürle yoluna devam edecek.

        Yeni sezonu 23 Temmuz'da açan siyah-beyazlı futbol takımı, geçen hafta başlayan ilk milli araya kadar 7'si Avrupa kupalarında, 6'sı da Süper Lig'de olmak üzere 13 maça çıktı.

        Bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş'ı 11 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 8 mücadele bekliyor.

        Siyah-beyazlı futbolseverler, 29 günlük süreçte özellikle Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir ve Celtic maçlarında oynanacak futbol ve alınacak sonuçları merakla bekliyor.

        LİGDE ÜÇÜNCÜ SIRADA

        Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

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        Siyah-beyazlılar, averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler'in 1 puan gerisinde 12 puanla üçüncü basamakta yer alıyor.

        Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra ligde sırasıyla Kocaelispor, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği gibi önemli rakiplerle karşılaşacak.

        İlk olarak 7. haftada aynı puandaki Kocaelispor'u konuk edecek siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı 4-0 yenen Muhammed Salahlı Trabzonspor ile 8. haftada deplasmanda kozlarını paylaşacak.

        Ligin 9. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş, 10. haftada ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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        Üst üste zorlu maçlara çıkacak Beşiktaş, 11. haftada Gençlerbirliği ile evinde oynamasının ardından gideceği ikinci milli arada güç depolayacak.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KRİTİK MAÇLAR

        Beşiktaş, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de kritik sınavlar verecek.

        Avrupa Ligi'nde lig aşamasına üç elemenin ardından ulaşan siyah-beyazlılar, organizasyona ilk haftada aldığı 4-1'lik Olimpik Marsilya galibiyetiyle başladı.

        Lig aşamasının 2. haftasında Alman ekibi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3. haftada ise son UEFA Konferans Ligi şampiyonu İngiliz temsilcisi Crystal Palace'ı ağırlayacak.

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        Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında zorlu fikstürün son adımında 4. haftada İskoç ekibi Celtic ile deplasmanda puan mücadelesi verecek.

        8 MAÇIN 4'Ü DOLMABAHÇE'DE

        Beşiktaş, söz konusu 8 maçın 4'ünü Tüpraş Stadı'nda, 4'ünü de deplasmanda oynayacak.

        Siyah-beyazlılar, bu süreçte Kocaelispor, Crystal Palace, Başakşehir ve Gençlerbirliği ile iç sahada karşılaşacak.

        Beşiktaş, bu zaman diliminde sırasıyla Hoffenheim, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Celtic'e konuk olacak.

        İLK BÖLÜMDE BAŞARILI BİR GRAFİK SERGİLEDİ

        Beşiktaş, bu sezon çıktığı 13 resmi maçın 10'unu kazanırken, 3 de mağlubiyet yaşadı.

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0 yenen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda Hradec Kralove'yi 1-0'lık skorlarla geçerek play-off'a yükseldi. Play-off turunu Kauno Zalgiris'i 3-0 yendiği ilk maçın rövanşında 1-0 mağlup olmasına rağmen geçen Beşiktaş, lig aşamasında ise Olimpik Marsilya müsabakasını 4-1 kazandı.

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        Süper Lig'e 1-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giriş yapan siyah-beyazlı ekip, 2. haftada Corendon Alanyaspor'a aynı skorla kaybetti. Evinde Arca Çorum FK'yi 6-2 ile geçen Beşiktaş, 4. haftada Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Ligin 5. haftasında Erzurumspor FK'yi 3-0 yenerek çıkışını sürdüren siyah-beyazlılar, 6. haftada Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

        Bu süreçte rakip fileleri 26 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 9 gol gördü.

        LİGDEKİ RAKİPLERİNE KARŞI SON MAÇLARI

        Beşiktaş, Süper Lig'de bu süreçte karşılaşacağı rakiplerine karşı yaptığı son maçlarda bir tek Trabzonspor'a kaybetti.

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        Geçen sezon ligin 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 3-2 yenen siyah-beyazlılar, sonrasında 24. haftada Kocaelispor'u 1-0 ile geçti. Süper Lig'in 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bir hafta sonra ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

        Siyah-beyazlılar, geçen sezonun 33. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a ise 2-1 mağlup oldu.

        BEŞİKTAŞ'IN MAÇ FİKSTÜRÜ

        Siyah-beyazlıların 8 maçlık zorlu fikstürü şöyle:

        Tarih Organizasyon Takım Stat
        11 Ekim Pazar Süper Lig Kocaelispor Tüpraş
        15 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi Hoffenheim Rhein-Neckar-Arena
        19 Ekim Pazartesi Süper Lig Trabzonspor Papara Park
        22 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi Crystal Palace Tüpraş
        26 Ekim Pazartesi Süper Lig Başakşehir Tüpraş
        1 Kasım Pazar Süper Lig Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
        5 Kasım Perşembe UEFA Avrupa Ligi Celtic Celtic Park
        8 Kasım Pazar Süper Lig Gençlerbirliği Tüpraş
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        #beşiktaş
        #süper lig
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