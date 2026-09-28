İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

07:30 28/09/2026

BURSA'DA 11. MİLLİ MAÇ

Milliler, Bursa'da bugüne kadar 7'si resmi, 3'ü de özel olmak üzere toplam 10 müsabakaya çıktı. . Söz konusu mücadelelerde milliler, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. A Milliler, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda 3. kez oynayacak. Ay-yıldızlılar, Bursa'da son olarak 15 Kasım 2025 tarihinde Bulgaristan ile oynadı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.