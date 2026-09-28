İŞTE MUHTEMEL 11'LER!
Türkiye: Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Arda, Yunus, Can, Barış Alper.
İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Romano, Tonali, Kean, Cambiaghi, Pio Esposito.
MONTELLA, İTALYA'YA KARŞI
A Milli Futbol Takımı'nın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'ya karşı saha kenarında olacak.
Montella, İtalya maçı hakkında, "Ben bütün enerjimi milli takımımız için vereceğim. Kazanmak için sahada olacağım. İtalya bizden sonra istediği maçı kazanabilir." ifadelerini kullanmıştı.
SON MAÇ BOLOGNA'DA
İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya geldi.
Oldukça sert geçen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Türkiye ile İtalya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçını da 5 Ekim'de Bologna'da oynayacak.
BURSA'DA 11. MİLLİ MAÇ
Milliler, Bursa'da bugüne kadar 7'si resmi, 3'ü de özel olmak üzere toplam 10 müsabakaya çıktı. . Söz konusu mücadelelerde milliler, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. A Milliler, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda 3. kez oynayacak. Ay-yıldızlılar, Bursa'da son olarak 15 Kasım 2025 tarihinde Bulgaristan ile oynadı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.
İTALYA'DAN FARKLI GALİBİYET
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini 1964'te aldı.
1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye - İtalya maçı, bu akşam saat 21.45'te başlayacak. 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.