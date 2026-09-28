Şi'nin ziyaretinin ardından ABD'ye gönderilmesine karar verilen 2 panda Atlanta'ya ulaştı

Çin Devlet Başkanı Şi, 23-25 Eylül'de Washington'a yaptığı ziyarette, pandaların birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta'ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını belirtmişti.

Pandaların ABD'ye gönderilmesini "iyi haber" olarak nitelendiren Şi, bunun Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun bir örneği olduğunu ifade etmişti.