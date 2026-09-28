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        Haberler Dünya Şi'nin ziyaretinin ardından ABD'ye gönderilmesine karar verilen 2 panda Atlanta'ya ulaştı

        Şi'nin ziyaretinin ardından ABD'ye gönderilmesine karar verilen 2 panda Atlanta'ya ulaştı

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD ziyaretinde, ülkeler arasında dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak Amerika'ya gönderilmesi kararlaştırılan iki panda Atlanta'ya ulaştı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Sıçuan eyaletindeki Çıngdu Dev Panda Yetiştirme Araştırma Üssü'nde yaşayan ve 2020'de doğan "Ping Ping" ve "Fu Şuang" isimli pandalar, dün sabah uçakla ABD'ye gönderildi.

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        Yetkililer, Atlanta'ya ulaşan pandaların yaklaşık 1 ay karantina altında tutulmasının ardından ziyaret edilebileceğini belirtti.

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        Atlanta Hayvanat Bahçesi ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasında imzalanan yeni anlaşmayla Atlanta, California'daki San Diego Hayvanat Bahçesi ve Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi ile birlikte ABD'de dev pandalara ev sahipliği yapan üç hayvanat bahçesinden biri oldu.

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        Çin Devlet Başkanı Şi, 23-25 Eylül'de Washington'a yaptığı ziyarette, pandaların birkaç gün içinde yeni yuvaları Atlanta'ya geleceğini ve Amerikan halkıyla buluşacağını belirtmişti.

        Pandaların ABD'ye gönderilmesini "iyi haber" olarak nitelendiren Şi, bunun Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun bir örneği olduğunu ifade etmişti.

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        Pandalar, Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile Atlanta Hayvanat Bahçesi arasındaki koruma anlaşması kapsamında 10 yıllığına ödünç veriliyor.

        Atlanta Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan son pandalar 2024'te Çin'e iade edilmişti.

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        Çin'in panda diplomasisi

        Çin, "panda diplomasisi" olarak adlandırılan program kapsamında 20'den fazla ülkeye panda kiralıyor.

        Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

        Pekin'in Washington'la panda diplomasisi, 1972'de başlamış ancak Çin-ABD ilişkilerinin kötüleşmesiyle duraklama noktasına gelmişti.

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        #ABD
        #çin
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