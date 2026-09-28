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        Haberler Yaşam Nuh’un Gemisi’nin keşfinde laboratuvar süreci başladı

        Nuh’un Gemisi’nin keşfinde laboratuvar süreci başladı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu öne sürülen bölgede yürütülen araştırmalarda arazi çalışması tamamlandı. Yaklaşık 90 gün süren çalışmalar sonunda 100-150 noktadan alınan toprak numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Durupınar Formasyonu (Nuh'un Gemisi) Araştırma Projesi Başkanı Prof. Dr. Cenker Atila, "Numunelerin sonuçları bekliyoruz. Organik maddelerde yapacağımız karbon incelemesiyle burada gerçekten Nuh'un gemisinin olup olmadığını anlayacağız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        Nuh'un Gemisi için dünyanın gözü Ağrı'da!

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin haritasını çizmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakla bölgede uçuş yapan harita mühendisi yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 11 Eylül 1959'da Doğubayazıt ilçesi Telçeker ve Üzengili köyleri arasındaki arazide keşfettiği, 'Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılarla ilgili araştırmalar devam ediyor.

        5 FARKLI ÜLKEDEN 20 BİLİM İNSANI GÖREV ALDI

        Bölgede son olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında Durupınar Formasyonu (Nuh'un Gemisi) Araştırma Projesi başlatıldı. Doğubayazıt’ta 90 gün süren çalışmalara 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı katıldı.

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        2 Amerika bir de İngiltere’den olmak üzere 3 belgesel ekibi de çalışmaları belgesel olarak görüntüledi. Bilim insanları bölgede ilk olarak haritalama, fotoğraflama ve GPS programları yaptı. Bölgenin radar çalışmalarının ardından toprak numuneleri alındı. Yaklaşık 100-150 farklı bölgeden bin civarında toprak numunesi alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

        "NUH’UN GEMİSİ OLUP OLMADIĞINI ANLAYACAĞIZ"

        Durupınar Formasyonu (Nuh'un Gemisi) Araştırma Projesi Başkanı Prof.Dr. Cenker Atila, DHA muhabirine açıklamada bulundu.

        2026 yılındaki araştırmaların bittiğini belirten Prof. Dr. Cenker Atila, 90 gün süren araştırmalara 5 farklı ülkeden 20 bilim insanının katıldığını söyledi. Bölgede ilk olarak haritalama yaptıklarını anlatan Atila, “Bölgede radar çalışmaları yapıldı. Radar çalışması bizim için çok önem arz ediyordu. Çünkü yeraltındaki boşluklar ve geminin olası verilerini bize verecek olan radar çalışmasıydı. Radar çalışması tamamlandıktan sonra elde ettiğimiz noktalara göre toprak numunesi alma işlemine başladık.

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        Yaklaşık 100-150 farklı bölgeden bin civarında toprak numunesi aldık. Bizim projemizin en önemli aşamalarından birisi toprak numunesiydi. Çünkü bu numunelerde eğer orda bir gemi varsa ahşap kalıntısı, iskelet kalıntısı bulmaya çalıştık. Numuneleri Ankara’da laboratuvara gönderdik. Sonuçları bekliyoruz. Burada bulacağımız organik madde miktarı, ahşap kalıntıları bizim için çok çok önemli veriler sunacak. Ayrıca organik maddelerde yapacağımız karbon incelemesiyle burada gerçekten Nuh’un gemisinin olup olmadığını anlayacağız. Çalışmamız kış boyunca devam edecek. Bazı araştırmaları tam olarak bitiremediğimiz için önümüzdeki yıllarda da çalışmayı devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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        #ağrı
        #nuhun gemisi
        #Doğubayazıt
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