Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Beştepe'de toplanacak.

Kabine Toplantısı'nın 3 haftalık aranın ardından saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Gündemin sıcak başlığı; derinleşen fon soruşturmasında gelinen yasal aşama olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD dönüşünde, benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemelerin masaya yatırılacağına işaret etmişti. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar bünyesinde atılan adımlar toplantı gündemine taşınacak.

Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak Haberi Görüntüle

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDEKİ SON DURUM

Bir diğer önemli başlık da Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar. Güvenlik kurumlarının sahada elde ettiği veriler eşliğinde örgütün silah bırakma takvimi göz önüne alınacak. Beklenen Milli Güvenlik Kurulu kararı öncesinde gelinen aşamaya mercek tutulacak.

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Gözlerin çevrildiği bir başka tarih de 1 Ekim olacak. Yeni yasama yılı faaliyetlerinin başlangıç tarihine ilişkin beklentiler masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye takviminde kurulması beklenen komisyon için de hazırlıklar gözden geçirilecek.

BM TEMASLARI İLE ABD VE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

Kabine'nin dış politika gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu temasları çerçevesinde İran-ABD arasında devam eden müzakere süreci ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durum olacak.